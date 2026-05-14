Apenas debutó en 2025 y es de los más cracks en la Liguilla: el jugador de Chivas que nadie veía venir

A pesar de que Gabriel Milito tiene a dos jugadores en duda para la revancha contra Cruz Azul, las sensaciones son positivas para las Chivas. Pues un jugador que apenas debutó en 2025 ya es de los más cracks de la Liguilla de este Clausura 2026. Nadie veía venir a este joven futbolista del Guadalajara y ahora sorprende a todos en la Liga BBVA MX.

El futbolista en cuestión es nada menos que Santiago Sandoval, que marcó un gol en el empate 2-2 entre Chivas y Cruz Azul por la semifinal de ida del Clausura 2026. Nadie veía venir que este joven de apenas 18 años iba a ser el jugador más importante del “Rebaño Sagrado” en esta Liguilla. El entrenador argentino confió en él y ya le ha dado 3 goles en 2 partidos.

Del debut en el Apertura 2025 a ser figura en la Liguilla del Clausura 2026

El 19 de julio de 2025 Sandoval ingresó en la segunda mitad del partido entre Chivas y Club León en condición de visitante. El triunfo se lo llevó el local por 1-0, pero el joven del Guadalajara tuvo cerca de 5 minutos en el primer equipo por primera vez. Gabriel Milito confió en él y le fue dando minutos, alternando titularidades y partidos en el banquillo.

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Con la cantidad de convocados a la Selección Nacional de México que tuvo el “Rebaño Sagrado”, Milito puso su confianza en Sandoval para esta Liguilla del Clausura 2026 y este mediapunta de 18 años le dio alegrías a la escuadra tapatía. Pues convirtió los dos goles ante Tigres para dar vuelta la serie de cuartos de final y marcó un tanto en el empate 2-2 con Cruz Azul.

Los números de Santiago Sandoval como jugador de Chivas de Guadalajara

De acuerdo a las cifras aportadas por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, estos son los números de Santiago Sandoval como jugador del primer equipo de Chivas de Guadalajara: