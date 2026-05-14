Cruz Azul podría perder el fichaje de Nelson Deossa a mano de este equipo de Brasil

Cruz Azul se prepara para afrontar un nuevo mercado de fichajes donde buscará reforzar zonas de la cancha que quedaron debilitadas con las salidas más recientes. Sin embargo, está al tanto de lo que sucederá con su mediocampo, ya que existen altas probabilidades de que Erik Lira sea transferido al futbol europeo tras el Mundial. En este contexto, el nombre de Nelson Deossa comenzó a cobrar fuerza en el último tiempo.

Diversos reportes mencionan que el mediocampista colombiano está en carpeta de La Máquina para afrontar la próxima temporada y ejercer, de esta manera, su regreso a la Liga BBVA MX. Deossa conoce muy bien el futbol mexicano gracias a su paso por Rayados de Monterrey, sin embargo, Cruz Azul no tendrá las negociaciones tan fáciles, ya que un importante equipo de Brasil se metió en el camino.

Nelson Deossa|@nelsondeossasuarez06

Flamengo apunta al fichaje de Nelson Deossa

De acuerdo a la información que compartió el reconocido periodista Matteo Moretto, especialista en fichajes, Flamengo es uno de los equipos que siguen de cerca la situación de Nelson Deossa pensando en el próximo libro de pases. A pesar de que el sudamericano se encuentra en las filas del Real Betis de España, tiene altas probabilidades de salir de la institución debido a su situación actual.

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A pesar de haberse destacado como uno de los talentos más interesantes de la Liga BBVA MX durante la temporada pasada, Deossa perdió terreno en La Liga de España en este último tiempo. Si bien es cierto que suma 19 partidos jugados con el Betis, no es considerado titular para el entrenador Manuel Pellegrini, habiendo iniciado solamente en 7 ocasiones desde su llegada al conjunto sevillano.

Betis rechazó una oferta de 15 millones de euros por Deossa|Crédito: Real Betis / X

Deossa y todos sus pretendientes

Además del interés existente por parte de Cruz Azul y Flamengo, el ex futbolista de Rayados también es pretendido por Tigres de la UANL y River Plate de Argentina. Según la fuente mencionada, estos clubes también tienen en carpeta al colombiano de 26 años y buscarán sumarse a la pelea por su fichaje en el mercado de verano. La directiva de La Máquina deberá analizar si insistir en su contratación o mirar hacia otros horizontes.

El precio que Cruz Azul debería pagar por Deossa

Desde ya, es un hecho que Cruz Azul deberá desembolsar una buena cantidad de dinero por su fichaje. Según el sitio especializado Transfermarkt, Deossa tiene un valor de mercado actual de 9 millones de euros. Sin embargo, Betis desembolsó 12 millones de euros a mediados de 2025 para pagar la totalidad de su carta, la cual le pertenecía a Monterrey. Difícilmente los españoles acepten números muy inferiores al mencionado.

