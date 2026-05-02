Osasuna vs Barcelona EN VIVO | ver GRATIS resultado en línea de partido Jornada 34 LaLiga 2026

El Estadio El Sadar se viste de gala este día para un duelo que podría definir el destino de LaLiga. El Osasuna de Alessio Lisci recibe a un Barcelona que llega con la mano puesta en el trofeo de campeón, en una aduana que históricamente ha sido un dolor de cabeza para los gigantes de España.

El conjunto blaugrana, bajo la batuta de Hansi Flick, atraviesa un momento pletórico. Tras derrotar 2-0 al Getafe, mantienen una cómoda ventaja de 11 puntos sobre su perseguidor más cercano. Aunque matemáticamente podrían coronarse esta misma jornada, el entorno culé sueña con sellar el título la próxima semana en el Clásico ante el Real Madrid. No obstante, la motivación es alta: de ganar hoy, el Barcelona registraría diez victorias consecutivas en una sola campaña por primera vez en una década. El favoritismo es claro, pero Flick no se confía, pues las cuatro derrotas que han sufrido en el torneo han ocurrido lejos del Camp Nou.

Por su parte, Osasuna llega con la moral por las nubes tras un agónico triunfo por 2-1 ante el Sevilla con gol al minuto 99. Los Rojillos se encuentran a solo dos puntos de los puestos europeos y han convertido Pamplona en una auténtica fortaleza. Actualmente ostentan una racha de diez partidos invictos en casa (G6, E4), su mejor registro desde 2011. Además, cuentan con el antecedente de haber doblegado al Real Madrid en este mismo escenario el pasado febrero, lo que los convierte en un rival sumamente peligroso.

Pronóstico del Osasuna vs Barcelona hoy sábado 2 de mayo 2026

Las probabilidades otorgan al Barcelona un 56.8% de victoria, frente a un 20.5% para Osasuna y un 22.7% de empate.

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