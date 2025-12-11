Lo humillaron en América hace años y hoy quieren que vuelva a reforzar una posición importante en el Clausura 2026

El Club América no tuvo el año que esperaba y cerró el 2025 sin títulos a pesar de haber jugado finales como el Clausura 2025 o el Campeón de Campeones. Por esta razón, la directiva azulcrema buscará gastar una buena cantidad de dinero en fichajes durante el mercado de invierno, pero uno de los nombres que está en carpeta sorprendió a más de un aficionado: hace poco tiempo salió del club por falta de minutos.

América busca el regreso de Óscar Jiménez

Teniendo en cuenta que Luis Malagón no estará presente durante la Liguilla del Clausura 2026 , América está en busca de un portero de garantías para afrontar dicha fase y uno de los nombres que interesan en el cuerpo técnico de André Jardine es el de Óscar Jiménez. El guardameta ya tuvo un paso por el combinado azulcrema donde no pudo consolidarse como titular, sin embargo, ahora estaría nuevamente en el radar de las Águilas.

Óscar Jiménez podría regresar al América|Crédito: Mexsport

Cabe destacar que América dejó ir a Jiménez previo al inicio del Apertura 2024, fecha donde lo cedió al Club León con el objetivo de sumar minutos en la Liga BBVA MX. No obstante, el presente del guardameta de 37 años no es el mejor, pues apenas sumó 3 partidos jugados con el cuadro esmeralda durante el Apertura 2025. También fue titular en los 3 juegos de Leagues Cup 2025, torneo donde la Fiera quedó eliminada en primera ronda.

Óscar Jiménez no es la primera opción del América

Si bien es cierto que Jiménez está dentro de la lista de nombres de posibles porteros para el 2026, no es el candidato principal. Reportes indican que la directiva azulcrema buscará a toda costa el fichaje de Fernando Tapia en la portería. El guardameta de Tigres tuvo un gran año jugando para Querétaro y ha convencido a Jardine para que sea el reemplazante de Malagón mientras este ausente debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

América perderá a varios seleccionados en la Liguilla

Si logra clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, América sufrirá las bajas de varios seleccionados mexicanos. Esto se debe a que Javier Aguirre realizará la convocatoria para los partidos de preparación al Mundial 2026 y es casi un hecho que Malagón será uno de los que recibirá su llamada. Por esta razón, las Águilas buscan un reemplazo de forma anticipada para llegar mejor preparados a la fase final de la Liga BBVA MX del año próximo.