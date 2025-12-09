Este crack de las atajadas estrella sería el reemplazo de Luis Ángel Malagón en el Club América

El Club América busca dejar atrás el fatídico año 2025 y planea ser uno de los principales protagonistas del futbol mexicano durante el Clausura 2026. Para ello, la directiva determinó que el equipo necesita un reemplazo de jerarquía para Luis Ángel Malagón, portero que estaría fuera debido a la Selección Mexicana durante una hipotética Liguilla en el próximo torneo, pues Javier Aguirre seguramente lo convocará previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA .

Fernando Tapia es el portero elegido por el América

Reportes indican que Fernando Tapia, actual portero de Tigres, es el elegido por el América para reemplazar a Malagón durante la fase final del Clausura 2026. Con 24 años, el nacido en Villahermosa demostró que tiene condiciones para pelear por la titularidad en cualquier equipo importante de la Liga BBVA MX y desde las Águilas buscarán su incorporación en el mercado de invierno .

Fernando Tapia es el portero que busca el América|Crédito: @fernando_tapiam / IG

Cabe destacar que el joven golero ya cuenta con experiencia en Primera División al haber brillado como titular bajo los tres palos de Querétaro. En el equipo Sub-21, Tapia jugó 8 partidos y recibió la misma cantidad de goles, es decir, una marcación en contra por encuentro. Además, ha sido suplente de Nahuel Guzmán en Tigres, uno de los porteros históricos de la Liga BBVA MX del cual ha aprendido mucho durante su formación.

La contratación de Fernando Tapia no será fácil para el América

El periodista César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, comentó que si bien Tapia juega en Tigres, los universitarios solamente poseen el 40% de la carta del jugador formado en el América. Resulta que el otro 60% restante está dividido en dos equipos más: el propio conjunto azulcrema y un tercer equipo que, hasta la fecha, es “desconocido”. De esta manera, la directiva de las Águilas deberá negociar con Tigres y con este tercer club para sellar el regreso de Fernando.

El valor de mercado de Fernando Tapia en la actualidad

A pesar de ser joven y no tener una larga experiencia en su trayectoria como jugador profesional, Tapia tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, según indica Transfermarkt. En julio de este 2025, Tigres compró su ficha, por lo que el América deberá realizar una oferta similar o incluso superior para convencer a los directivos del equipo universitario.

