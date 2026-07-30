Óscar Perea todavía no suma minutos oficiales con el Club América, pero ya comenzó a generar una buena impresión entre los aficionados. Antes de su estreno en la Liga BBVA MX, el delantero colombiano dejó un mensaje que fue bien recibido y que mostró la ilusión con la que afronta esta nueva etapa en su carrera.

El atacante de 20 años llegó como refuerzo para el Apertura 2026 tras su paso por el futbol europeo y su formación en Atlético Nacional. Cerca de su presentación oficial, Óscar Perea explicó que nunca tuvo dudas cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta azulcrema, convencido de la importancia del proyecto.

|Crédito: Instagram/@oscarperea11_

Óscar Perea ya se ganó a la afición del Club América con su conmovedora frase

El futbolista reveló cuál fue la conversación que sostuvo con su entorno antes de aceptar la oferta del América. Perea aseguró que no dudó en llegar al América desde que surgió el rumor con su agente. Además, sostuvo que se lo explicó a su familia y que no tardaron en decidir armar las maletas para emprender viaje a México.

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Sus palabras tuvieron una respuesta positiva entre los seguidores azulcremas. En redes sociales, muchos destacaron que el colombiano reconociera la historia del club incluso antes de disputar su primer encuentro.

Óscar Perea habló de sus objetivos con el América

El delantero también explicó que ha recibido mensajes de apoyo desde su llegada a México. Sostuvo que fueron mensajes de motivación, de cariño y de agradecimiento. Si bien jugaría solo un año en Coapa (está cedido desde el club francés), tiene hambre de gloria.

Perea añadió que su prioridad es adaptarse lo antes posible para estar disponible y competir por un lugar en el equipo. También dejó claro que busca construir una etapa importante con el América. Afirmó que su objetivo es irse por la puerta grande cuando le toque regresar de su préstamo al Racing de Estrasburgo.

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Óscar Perea espera responder en la cancha

Ahora el siguiente paso será demostrar esas palabras con actuaciones dentro del campo. Mientras trabaja para debutar con las Águilas, el colombiano ya logró establecer un primer vínculo con la afición, que espera verlo convertirse en una pieza importante del equipo durante el Apertura 2026.

