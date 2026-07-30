Óscar Perea: el nuevo refuerzo del América humilló a Francia en un Mundial y pocos lo sabían

Óscar Perea se convirtió en el primer refuerzo del Club América para afrontar el Apertura 2026. El delantero ya fue anunciado de forma oficial por la institución azulcrema y es cierto que muchos aficionados no tienen conocimiento sobre quién es este futbolista. Sin embargo, a pesar de su corta edad, ya tiene experiencia europea y rendimientos estelares con la Selección de Colombia donde pudo humillar a un gran equipo como lo es Francia.

Su actuación más destacada sucedió en el Mundial Sub-20 2025 disputado en Chile, certamen donde el cuadro sudamericano completó un torneo histórico obteniendo la medalla de bronce al finalizar en tercer lugar. Lo cierto es que el nuevo fichaje del América tuvo un rendimiento grandioso en dicho certamen y precisamente en el juego ante los franceses.

El día en que Óscar Perea humilló a Francia

Colombia se disputaba la medalla de bronce del Mundial Sub-20 ante Francia. Los europeos llegaron a este encuentro como los amplios favoritos a quedarse con la victoria, pero Óscar Perea asumió el protagonismo para borrar el favoritismo sobre los franceses dentro del terreno de juego.

El momento exacto ocurrió con una equivocación de la defensa de Francia a la hora de buscar una salida por debajo de balón. Colombia consiguió robar el esférico y, tras quedarse con la posesión en campo rival, Perea recibió el balón para ejecutar la jugada con mayor peligro del partido.

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A pesar del intento de los defensas franceses de buscar cerrarle el ángulo de tiro, el atacante que hoy defiende los colores del América elaboró un remate cruzado potente con su pierna izquierda. El disparo dejó sin opciones al portero de Francia, decretando el 1-0 que ponía al frente al combinado colombiano.

Gracias a esa anotación de Perea, Colombia se aseguró el triunfo y se llevó la medalla de bronce a casa, siendo considerado el tercer mejor equipo de la competición. Eso no es todo, ya que la brillante actuación de Óscar no pasó desapercibida: el delantero se llevó el premio al MVP del partido gracias a su anotación.

Un jugador con #SelloNacional 🇳🇬



La anotación de Óscar Perea, ante Francia, para el tercer puesto de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA ⚽️🔥



¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/ODhAEgBufN — Atlético Nacional Formativo (@naloficialfor) October 19, 2025

Cómo fue el camino de Colombia en el Mundial Sub-20

Colombia terminó en el tercer lugar del Mundial Sub-20 de Chile 2025. El equipo dirigido por César Torres disputó siete partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y una derrota, además de nueve goles a favor y cinco en contra.

La Tricolor finalizó como líder del Grupo F con cinco puntos. Debutó con un triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita, gracias a un gol de Óscar Perea, y después empató 0-0 ante Noruega y 1-1 frente a Nigeria. El criterio de juego limpio le permitió quedarse con el primer puesto sobre el conjunto noruego.

En octavos de final, Colombia derrotó 3-1 a Sudáfrica. Luego superó 3-2 a España en cuartos, con un triplete de Néiser Villarreal. Su avance se detuvo en semifinales, donde perdió 1-0 ante Argentina.

El seleccionado colombiano cerró el torneo con una victoria 1-0 contra Francia en el partido por el tercer lugar. Perea marcó el único gol a los dos minutos. Así, Colombia igualó su mejor actuación histórica en la categoría, conseguida en 2003, y volvió al podio de un Mundial Sub-20 después de 22 años.