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Fútbol

Con dificultad, Valdez venció a Quigg

El boxeador mexicano se empleó a fondo para vencer al británico en Carson, California, mientras que el ‘Vaquero’ Navarrete hizo lo propio ante Terán

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. Una gran función de boxeo se vivió esta noche en La Casa del Boxeo, con las actuaciones de Oscar Valdez y Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

El primero enfrentó en Carson, California, al británico, Scott Quigg, un boxeador duro, aguantador, que le complicó mucho el combate, tirándole golpes certeros que hicieron daño al mexicano en diversas ocasiones. Incluso, en el round seis le abrió la boca, lo que le ocasionó un sangrado que mantuvo por el resto de la contienda, y en el 11 le dio un cabezazo en el estómago que mandó a la lona a Valdez.

El mexicano también tuvo lo suyo, aguantó y contragolpeó cuando tuvo que hacerlo, con combinaciones importantes que también conectaron al británico, y fue ofensivo en momentos específicos. Justo esta situación quedó de manifiesta, pues tiró casi el doble de golpes que el británico y ahí estuvo la clave de su victoria, la cual llegó por la vía de la decisión unánime, tras 12 intensos episodios.

Con este triunfo, Valdez defendió su título pluma de la OMB, que dicho sea de paso, solo necesitaba un empate, pues Quigg perdió la oportunidad de pelear por él tras no dar el peso en la báscula.

Por su parte, Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete, se declaró más que listo para ir por el título mundial, pues con cierta facilidad le dio una paliza al venezolano, Breilor ‘Zulianito de Oro’ Terán, y lo venció al minuto 2:31 del round cuatro, combate celebrado en el Deportivo del Sindicato del Metro en la CDMX.

El dominio del ‘Vaquero’ Navarrete (24-1, 21 ko’s) fue total y avasallador sobre Terán (23-16-1, 15 ko’s), quien nada pudo hacer en lo que duro el combate. Navarrete, número dos en las lista WBA Supergallo quedó listo para ir por el título mundial: "Estoy muy emocionado de estar ya a poco de ir disputar título del mundo, estoy listo, gracias a mi empresa Zanfer por desarrollar mi carrera", expresó Navarrete.

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|Pablo Lozano

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