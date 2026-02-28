O’Shaquie Foster, el hombre que sigue con lupa el desenlace de la historia Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez

Este sábado 28 de febrero, se enfrentan en Desert Diamond Arena, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, Emanuel Vaquero Navarrete en contra de Eduardo Sugar Núñez, en un duelo de alto calibre que definirá a un campeón unificado, choque por el cual O'Shaquie Foster está muy al pendiente.

Y es que Foster es el campeón superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo y sin reparos, a merodeado en la ceremonia de pesaje del viernes analizando a Sugar Núñez y al Vaquero Navarrete pues eventualmente sería una pelea que sucería, para unificar con el que resulte ganador de este pleito.

La idea no es descabellada y podría cristalizarse, pues no solo Foster estuvo presente en el pesaje, se presume que estará en la pelea y en la previa a ese encuentro de superplumas, también se atrevió a dar a su favorito para ganar el choque de trenes que podrás ver a las 11:00 PM por Box Azteca.

Entrevista Exclusiva: Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeón superpluma por la FIB y próximo rival de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

O'Shaquie Foster ve como ganador a Vaquero Navarrete

Si bien se mostró con la duda de quién será el ganador del encuentro en Arizona, Foster recalcó que por experiencia sería el factor que decante la balanza en favor de Navarrete en este duelo.

“No lo sé, estoy realmente indeciso, creo que va a ser una pelea de 50 y 50 en posibilidades, pero me inclino por Vaquero Navarrete por la experiencia y que está en el escenario mundial por más tiempo”, explico Foster al ser abordado por La Casa del Boxeo.

De acuerdo a su pronóstico, y si es una pelea que buscarán los promotores y peleadores, Foster podría medirse ante Navarrete, aunque todo primero se tiene que escribir en Glendale, Arizona cuando suene la campana y se midan por 12 rounds en las 130 libras.

¿Dónde y cómo ver Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

El duelo de Vaquero ante Sugar Núñez, lo podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con los comentarios y narración del mejor equipo, el del Box Azteca Team.