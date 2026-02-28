Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Eduardo “Sugar” Núñez: ¿Dónde ver la pelea de box este sábado 28 de febrero?

Este sábado 28 de febrero en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona el boxeo mexicano vivirá una noche especial cuando Emanuel “Vaquero” Navarrete se enfrente a Eduardo “Sugar” Núñez en un combate que no solo será un choque de títulos, sino que promete intensidad y espectáculo. La cita está marcada como uno de los duelos más atractivos del calendario, con dos pugilistas que representan estilos distintos y que buscarán dejar huella frente a la afición.

Entrevista Exclusiva: Eduardo ‘Sugar’ Núñez, campeón superpluma por la FIB y próximo rival de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete

¿Dónde ver la pelea Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

Los aficionados podrán disfrutar de este esperado combate en TV Azteca, a través de la Casa del Boxeo en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 23:00 horas. Una cobertura completa con narración, análisis y comentarios de Julio César Chávez, Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazón, Rafael Ayala César Castro.

¿Cuáles son los récords de Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

Emanuel “Vaquero” Navarrete : 39 victorias, 2 derrotas, 1 empate, con 32 triunfos por nocaut. Campeón superpluma de la OMB , reconocido por su volumen de golpes y su capacidad para mantener la presión constante sobre sus rivales.

: 39 victorias, 2 derrotas, 1 empate, con 32 triunfos por nocaut. de la , reconocido por su volumen de golpes y su capacidad para mantener la presión constante sobre sus rivales. Eduardo “Sugar” Núñez: 29 victorias, 1 derrota, con 27 nocauts. Campeón superpluma de la FIB, famoso por su poder demoledor y su altísimo porcentaje de victorias por la vía rápida.

¿Cuáles son los estilos de pelea Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez?

Emanuel Navarrete : Se caracteriza por su agresividad y ritmo incesante. Es un boxeador que lanza combinaciones largas y busca desgastar a sus oponentes con presión constante. Su experiencia en peleas de campeonato le da un plus estratégico, además de su resistencia y capacidad para adaptarse en combates largos.

: Se caracteriza por su agresividad y ritmo incesante. Es un boxeador que lanza combinaciones largas y busca desgastar a sus oponentes con presión constante. Su experiencia en peleas de campeonato le da un plus estratégico, además de su resistencia y capacidad para adaptarse en combates largos. Eduardo Núñez: Su estilo es más explosivo y directo. Conocido por su pegada, suele buscar definir las peleas temprano, aprovechando su potencia en cada intercambio. Aunque menos experimentado en peleas de título mundial, su capacidad de nocaut lo convierte en un rival de alto riesgo para cualquier campeón.

¿Qué está en juego esta noche?

La pelea es una unificación de títulos en la división superpluma (130 libras), con el cinturón de la OMB en manos de Navarrete y el de la FIB en poder de Núñez. Más allá de los campeonatos, el combate representa un duelo generacional y un escaparate del poder del boxeo mexicano en la escena internacional.

