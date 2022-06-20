¡OSOTE! Higuita no puede atajar un tiro ‘bombeadito’

Sin duda, René Higuita nos regaló la jugada más chusca de todo el partido de The Beautiful Game.

A los 27 minutos de la primera mitad, David Trezeguet soltó un tiro con la pierna derecha que parecía de ‘poco peligro’ sin embargo, el guardameta colombiano tuvo algunos problemas para atajarlo.Higuita desvió el balón hacia arriba con ambas manos, aunque este no se fue a tiro de esquina, sino hacia atrás, donde se encontraba la portería; a pesar de su esfuerzo, por que el esférico no entrara a las redes, Alphonso Davies terminó por empujarla para el cuatro por tres parcial en favor del equipo de Roberto Carlos.

Ryan Babel anotó el empate para el 4-4 en The Beautiful Game

El futbolista neerlandés, Ryan Babel, puso el empate en el encuentro tras el pase con ventaja de Paulo Dybala. Ni Cafú ni Sébastien Frey pudieron evitar la anotación, tras la explosividad del delantero europeo.

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