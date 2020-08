Familia de ‘Chucho’ Benítez pide exhumar su cuerpo

Siete años después del fallecimiento de Christian Benitez, uno de los últimos referentes del club América, tricampeón de goleo y gran figura en la final del Clausura 2013 contra Cruz Azul, días después de cada final, el Chucho decidió irse a Qatar, sorpresivamente falleció por una falla cardíaca, según reportes médicos.

Un día después de haber debutado con el Al-Jaish cayó como agua helada la noticia de su deceso en México y Ecuador, ahora Ronnie Benítez ha revelado que tiene dudas sobre el fallecimiento del ícono americanista. “Cuando Chucho falleció en Qatar supuestamente fue por peritonitis, después cuando llega a Ecuador y se le hace en apariencia una segunda autopsia, dicen que tenía un problema en el corazón”, expresó el hermano de Benitez al periodista Jonatan Peña.



Además agregó, “Pasa un año y fue que supe que no había llegado con sus vísceras y llegué a pensar que entonces lo habían matado o envenenado. Hay muchas cosas que no están claras,estamos dispuestos a que se vuelva a abrir un expediente porque es muy extraño lo que ocurrió. A mi cuñada no le entregaron los exámenes en Catar. Lo intoxicaron, lo mataron”.

En la Liga MX fue campeón con el Club Santos Laguna en el Clausura 2008 y con América en el Clausura 2013 y gano tres títulos de goleo en 2010, 2012 y 2013.