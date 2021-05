Agenda deportiva: Conoce los mejores eventos de este 14 de mayo

Arranca la actividad deportiva de este viernes 15 de mayo y traemos toda la emoción con la eLiga BBVA MX en su cuarta jornada, el mundo de los esports tendrá un día espectacular con actividad del MSI 2021 y Gears of War.

Newcastle vs Manchester City | 2:00 PM

Con la Premier League en la bolsa, el Manchester City visitará al equipo de Newcastle en partido correspondiente a la fecha 36, este duelo se disputará en el estadio Sr James Park.

Newcastle se salvó del descenso gracias a que en los últimos seis partidos han sacado tres victorias, dos empates y un solo descalabro.

El cuadro de Pep Guardiola disputará la final de la Champions ante Chelsea el próximo 29 de mayo en busca que el entrenador español vuelva a levantar la “Orejona” tras una década sin lograrlo.

League of Legends - MSI 2021 |8 AM

Primer torneo internacional de League of Legends, no te pierdas ni un segundo de este gran evento por las redes oficiales de TV Azteca Esports (Facebook, Youtube y Twitch) en punto de las 8:00 AM.

Gears of War - Major 2021 | 4 PM

Termina la Gears Pro League y los mejores equipos de la escena competitiva buscarán el campeonato que los exponga como los mejores del mundo, LATAM domina el top 5 de la competencia, por lo tanto tendríamos mayor posibilidad de que el campeonato se quede en la región.

Jornada 4 | eLiga | 6:10 PM

En Azteca Deportes continúa el fenómeno mundial de la elija BBVA MX y este viernes podrás seguir el duelo en los controles entre Atlas vs Necaxa y Cruz Azul ante Mazatlán.

Podrás disfrutar estos partidos en aztecadeportes.com y la APP oficial de Azteca Deportes en punto de las 6:10 pm.

