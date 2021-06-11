Azteca Deportes transmitirá el Gran Premio de Puebla de la Fórmula E

Cada vez falta menos para el Gran Premio de Puebla de la Fórmula E. Será el l 19 y 20 de junio cuando los autos eléctricos tengan acción en el Autódromo Miguel E. Abed con una asistencia alrededor de un 30% de aforo para espectadores.

Alrededor de 10 mil entradas se regalarán a los aficionados por cada día. La categoría regresará a México acompañada del protocolo "burbuja" establecido por su organización y la FIA, la cual incluye un monitoreo constante de todos los involucrados en la realización de las carreras a través de pruebas de PCR, medidas de sana distancia y desinfección permanente de espacios comunes.

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La ruta será de 2.9 kilómetros y 16 curvas en el Autódromo Miguel E. Abed

A diferencia de las ediciones anteriores, y como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19, el ePrix de Puebla no contará con las actividades alternativas que se disponían en paralelo a la carrera deportiva, en la llamada E-Village, ni categorías de soporte.

Para el Puebla e-Prix de la Fórmula E se utilizará el trazado original del circuito que fue utilizado para WTC, el cual consta de 2.9 kilómetros de longitud y 16 curvas. En la recta principal, los monoplazas podrán alcanzar velocidades punta de 250 kilómetros por hora. La duración de la carrera es de 45 minutos más una vuelta.

El circuito ya se encuentra realizando el trámite de homologación con la FIA y únicamente deberán realizar trabajos de reubicación de muros de contención y repavimentación de la zona de las curvas 3, 4 y 5, la cual será de aproximadamente 400 metros.

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Cerca de mil 200 trabajadores de los equipos, FIA y Fórmula E se desplazarán a Puebla, por lo que nueve hoteles de la capital se designarán para todos los trabajadores, quienes no podrán salir de la 'burbuja' del hotel para evitar contagios. La campaña actual concluirá con cuatro eventos dobles en Puebla, Nueva York, Londres y Berlín.