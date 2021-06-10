La Fórmula E recibirá a la afición en Puebla

El e-Prix de Puebla, la octava y novena fecha del calendario de la temporada 2021 de la Fórmula E, se llevará a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed, evento que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. La ciudad del centro de la República Mexicana abrirá sus puertas para recibir el próximo 19 y 20 de junio a los pilotos de la categoría de automovilismo que lidera Robin Frijns, piloto neerlandés de la escudería Envision Virgin Racing.

¿Habrá aficionados en el e-Prix de Puebla?

Para los dos de días de competencia, las autoridades de la entidad federativa permitieron que el recinto abriera sus puertas al 30 por ciento, por lo que 10 mil personas podrán ingresar para ver la octava y novena fecha del campeonato de la Fórmula E. Sin embargo, no habrá boletos a la venta, sino que serán repartidos por distintas organizaciones y el gobierno del estado.

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El circuito de Puebla será de una distancia de 2.9 kilómetros y tendrá 16 curvas. Después del trabajo de inspección del Autódromo Miguel E. Abed hecho por la Federación Internacional de Automovilismo, se deben de reforzar los muros de contención en las curvas 3, 4 y 5 para el cuidado de los pilotos. Los monoplazas de la Fórmula E alcanzarán los 250 kilómetros por hora en la pista.

Puebla causa fulgor en los equipos de Fórmula E | Desde los Pits

Anteriormente, la Fórmula E visitó México para competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez; fue durante cinco años consecutivos: empezando en 2016 hasta 2020 y la pandemia evitó un sexto e-Prix consecutivo en la Ciudad de México.

En el e-Prix de Puebla, Robin Frijns, de la escudería Envision Virgin Racing con 62 puntos, Nyck de Vries, de Mercedes-EQ Formula E Team con 57 unidades, y Mitch Evans, de Jaguar Racing con 54 tantos, son quienes pelean por el primer puesto en la tabla de pilotos de la temporada 2021 de la Fórmula E.

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Por otra parte, son tres escuderías las que compiten en lo más alto de la tabla de constructores: Mercedes-EQ Formula E Team, con 105 puntos, Jaguar Racing, con 103 unidades, y DS Techeetah, con 98.

Recuerda que la Fórmula E de Puebla la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.