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Galería: Laura Sánchez
Laura Sánchez se despide de las albercas
Laura Sánchez besa medalla de bronce en Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Sánchez en competencia en Juegos Olímpicos Londres 2012
REFUGIO RUIZ/ | Laura Sánchez y Paola Espinosa en clavado sincronizado
Al Bello/Getty Images | En Londres 2012, Laura Sánchez compitió con una lesión en el hombro
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Laura Sánchez asistió a tres Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez, primera mujer mexicana en conseguir medalla olímpica individual en trampolín de tres metros
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez entrando a la alberca en Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez participó en la Olimpiada Nacional en 2002
Laura Sánchez besa medalla de bronce en Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Sánchez en competencia en Juegos Olímpicos Londres 2012
REFUGIO RUIZ/ | Laura Sánchez y Paola Espinosa en clavado sincronizado
Al Bello/Getty Images | En Londres 2012, Laura Sánchez compitió con una lesión en el hombro
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Laura Sánchez asistió a tres Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez, primera mujer mexicana en conseguir medalla olímpica individual en trampolín de tres metros
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez entrando a la alberca en Londres 2012
Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez participó en la Olimpiada Nacional en 2002