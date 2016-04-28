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Galería: Laura Sánchez

Laura Sánchez se despide de las albercas

Por: Erick Calderon

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Laura Sánchez besa medalla de bronce en Londres 2012

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Al Bello/Getty Images | Sánchez en competencia en Juegos Olímpicos Londres 2012

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REFUGIO RUIZ/ | Laura Sánchez y Paola Espinosa en clavado sincronizado

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Al Bello/Getty Images | En Londres 2012, Laura Sánchez compitió con una lesión en el hombro

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ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Laura Sánchez asistió a tres Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012

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Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez, primera mujer mexicana en conseguir medalla olímpica individual en trampolín de tres metros

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Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez entrando a la alberca en Londres 2012

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Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez participó en la Olimpiada Nacional en 2002

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Laura Sánchez besa medalla de bronce en Londres 2012

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Al Bello/Getty Images | Sánchez en competencia en Juegos Olímpicos Londres 2012

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REFUGIO RUIZ/ | Laura Sánchez y Paola Espinosa en clavado sincronizado

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Al Bello/Getty Images | En Londres 2012, Laura Sánchez compitió con una lesión en el hombro

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Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez, primera mujer mexicana en conseguir medalla olímpica individual en trampolín de tres metros

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Al Bello/Getty Images | Laura Sánchez participó en la Olimpiada Nacional en 2002

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