¡Daniel Abt se lleva el e-Prix de la CDMX!

Ciudad de México.- ¡Sorpresa! Contra todo pronóstico, el piloto alemán Daniel Abt se proclamó como campeón del e-Prix de la Ciudad de México al aprovechar los errores de sus rivales y erigirse como líder de la carrera.

Abt tuvo una difícil sesión de pruebas, donde no destacó e incluso no clasificó a la “Super Pole”, pero revirtió la situación en la carrera, donde se mostró consistente para ganar el primer pódium de esta temporada para el equipo de Audi Sport.

El segundo lugar fue para el británico Oliver Turvey mientras la tercera posición se la llevó el suizo Sébastien Buemi, quien había registrado el mejor tiempo en la sesión clasificatoria a la “Super Pole” esta mañana.

La competencia comenzó con el sueco Felix Rosenqvist a la delantera y el actual monarca en México, el brasileño Lucas Di Grassi, en el último lugar de la parrilla, debido a una sanción impuesta por la Fórmula E.

Finalizada la competencia, Abt habló en entrevista para la Fórmula E, donde indicó que “esperamos poder mantener este paso; el carro fue fantástico y el equipo hizo un gran trabajo. El cambio de carro fue maravilloso, lo practicamos mucho y rindió frutos”.

La vuelta más rápida de la carrera fue para Di Grassi, quien se hizo acreedor a un punto extra gracias a completarla en solo 1:02.202 minutos, por lo que no se irá de México con las manos vacías.

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