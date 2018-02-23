Se acerca E-Prix en la CDMX

Ciudad de México.- ¡Gran fiesta! Con la misión de generar un gran espectáculo y realizar una carrera entretenida y segura, se llevará a cabo la edición 2018 del E-Prix de la CDMX.

Durante la presentación en las instalaciones de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional (OMDAI), estuvieron Jorge Abed, Secretario General de la OMDAI; Juan Carlos Casco, Director de Pista del E-Prix de México.

“Lo más complicado de todo es la batería. Son carros eléctricos y todo se enfoca en ahorrar energía. No es el piloto más rápido quien gana, gana el que administra mejor su batería, quien presenta una mejor estrategia de consumo”, indicó Casco, quien también formó parte del comité organizador del E-Prix en Chile a principios de febrero.

"No son máquinas mortales que electrocutan a quien cruza su camino, es energía eléctrica segura. En los años que lleva la Fórmula E no ha habido un solo incidente eléctrico. Tenemos protocolos que no dan margen de error”, sentenció.

“Será el futuro del automovilismo. Estamos sentando las bases para que el deporte automotor tarde o temprano se base en esta tecnología. Todo lo que aprendimos de la gasolina lo tenemos que aprender de la electricidad”, apuntó Jorge Rodríguez.

El Premio de México de la Fórmula E se llevará a cabo el próximo sábado 3 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y no contará con pilotos locales, por lo que la atención del espectáculo para los aficionados se centrará en los aspectos técnicos del “circuito eléctrico”.

Te puede interesar:McGregor regresará a la acción