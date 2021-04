¿Qué significa el regreso de Anthony Davis para los Lakers?

Al fin los Lakers de Los Ángeles parecen ver la luz al final del túnel en esta temporada llena de lesiones. Luego de semanas plagadas de malas noticias, primero con la lesión de Anthony Davis y después la de LeBron James, la franquicia más ganadora de la NBA recibe buenas noticias con el regreso de la “Ceja” este jueves cuando reciban a Dallas en el Staples Center.

Davis se ausentó nueve semanas por una distensión de la pantorrilla y tendinosis en la pierna derecha, la cual se temió fuera una ruptura en el tendón de Aquiles. Afortunadamente, el diagnóstico no fue tan serio según sus palabras: “Nunca me rompí un tendón de Aquiles, pero sentí como un dolor agudo, como si fuera un desgarro, que nunca antes había sentido. Entonces sabía que era algo serio. No fue tan serio como podría haber sido, pero con todo y eso fue una lesión bastante significativa”.

Anthony Davis será titular ante los Mavericks

El entrenador Frank Vogel aseguró que su poste estrella será titular contra los Mavericks este jueves, con un tiempo limitado de actividad aproximadamente de 15 minutos durante los dos primeros juegos, justamente ante el equipo texanos (al que vuelven a enfrentar el próximo sábado).

Los Lakers tienen marca de 14-16 desde que Anthony Davis quedó marginado el Día de San Valentín, cayendo del lugar número 2 al 5 en la clasificación de la peleada y competida Conferencia del Oeste. Así de importante es la aportación del número 3.

El talentoso poste de 28 años y 2.08 metros de estatura sabe de su valía en la diezmada plantilla angelina: “Será mi trabajo tratar de ayudar al equipo a mantenerse a flote hasta que él también regrese y siga luchando. Pero este equipo ha hecho más de lo que podemos pedir”.

Hablando de lesiones fuertes en el equipo californiano, LeBron James, marginado por un esguince de tobillo derecho durante el último mes de abril, todavía necesita un par de semanas más antes de unirse a la alineación para, posiblemente, estar en forma para refrendar el trofeo Larry O’Brien obtenido la campaña anterior.