¿Qué necesita San Francisco 49ers en el Draft 2021?

Los 49ers van a elegir un quarterback con su tercera selección, eso lo sabe hasta la abuelita de Kyle Shanahan. El misterio es quién será, porque el elegido será el que intentará junto al Coach de San Francisco un asalto en la división más competida de la NFL y regresar al Super Bowl.

En la NFL actual pocos Coaches tienen tanta influencia como Kyle Shanahan, al menos un tercio de la liga corre o intenta correr el mismo sistema ofensivo del Head Coach de San Francisco. Los 49ers tienen una de las mentes más brillantes de la liga en las últimas décadas pero de poco sirve laurearse de eso si no llegan los resultados.

Eso lo sabe tanto Shanahan como el General Manager del equipo, John Lynch. Con la presión acumulada por ganar y la poca disponibilidad de Garoppolo por sus constantes lesiones, San Francisco decidió apostar por un nuevo quarterback, uno con el que esperan llegar a la cúspide del rendimiento posible y ganar el Super Bowl. Esa es su prioridad en el Draft pero no es su única preocupación.

Cinco posiciones que necesitan los 49ers

1. Quarterback.- Garoppolo lleva tres temporadas completas con San Francisco, de esos 48 partidos solo ha jugado 19 por diferentes lesiones. Entre la poca disponibilidad de Jimmy G y su nivel que parece haberse estancado incluso desde antes del Super Bowl, los 49ers han optado por abortar el proyecto Garoppolo en el año 4 y buscar un reemplazo antes de que sea una necesidad. Por preferencia personal Justin Fields sería ideal, Trey Lance ofrece el potencial más alto pero los rumores indican que sería Mac Jones de Alabama. Veremos el 29 de abril.

2. Cornerback.- trajeron de vuelta a Emmanuel Moseley, Jason Verrett y K’Waun Williams, los tres corners titulares en 2020, pero Verrett ha sido propenso a lesiones toda su carrera, mientras que Moseley ha sido un jugador sólido pero no parece tener mucho margen de mejora. Me sorprendería que no elijan un corner en alguna de sus primeras tres selecciones.

3. EDGE.- en 2020 San Francisco fue uno de los equipos más golpeado por las lesiones. Cayeron Nick Bosa y Dee Ford y la presión al quarterback dejó de existir por parte de una defensiva que un año antes espantaba a todos y guió al equipo al Super Bowl. Bosa, en teoría, se recuperará sin contratiempos. Mientras que Ford ya entró a sus 30’s y realmente es un jugador de rotación, porque el titular de facto es Arik Armstead que es un buen compañero de reparto pero no un diferenciador como Bosa o a veces Ford. Al igual que en la posición de corner, los titulares de estos puestos están bien establecidos, pero es el momento ideal de ir viendo hacia el futuro ahora que no apremia en vez de dejarlo para después.

4. Guard.- quizá la unidad más importante para correr el famoso esquema Shanahan es la línea ofensiva, en los últimos años ha dejado de ser solamente un esquema de zona para incorporar otros elementos. Alex Mack firmó como el nuevo centro del equipo, pero valdría la pena reforzar la posición de guardia izquierdo en algún punto del Draft tomando en cuenta que jugar junto a Trent Williams, hace más fácil el trabajo para un novato.

5. Tackle defensivo.- si hay una posición que Shanahan ama reforzar es la del tackle defensivo, él mismo lo ha dicho. El año pasado tomaron a Javon Kinlaw pero entre él y Zach Kerr no han podido llenar ni la mitad de lo que era capaz DeForest Buckner. Por ello no sería raro que Shanahan y Lynch vuelvan a invertir en esta posición.

Cómo les habrá quedado claro en San Francisco es el show de Shanahan, todos los demás están ahí para ayudarle a llevar a cabo su visión, finalmente estamos hablando de uno de los coaches más respetados por la liga apenas a sus 41 años. Es un equipo que hace 12 meses estuvo a un cuarto de ganar el Super Bowl, con las selecciones adecuadas, bien podría ser nuevamente un fuerte contendiente en la Conferencia Nacional.