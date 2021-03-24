Nico Roberg opina que Checo Pérez dará la sorpresa en Fórmula Uno
Checo Pérez podría ser la sorpresa en la Fórmula Uno este año, explicó el ex piloto de Mercedes Benz y campeón, Nico Rosberg.
El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez tendrá este año las posibilidades más amplias de llegar a ser competitivo en cada Gran Premio con su arribo a Red Bull, por lo que es considerado como un serio contendiente.
Con una experiencia de 10 años en el Gran Circo y luego de haber firmado un temporadón que le abrió las puertas para ir a correr a Red Bull, el mexicano destaca en las predicciones como el piloto que podría dar la sorpresa.
El ex piloto de F1, Nico Rosberg, fue cuestionado sobre la temporada venidera, y al tocar el tema de Checo Pérez, el alemán no dudó en poner a Checo como uno de los grandes competidores y que estará levantando la mano como sorpresa.
“¿Qué tanto puede considerarse a Checo Pérez como una sorpresa? Porque la será. Va a pelear por la vuelta rápida. Va a estar en el juego”, comentó Rosberg.
Durante sus años en Fórmula Uno, Checo ha sido de los pilotos que más resultados ha dado sin tener los autos más desarrollados y veloces. En su carrera destaca Sauber, McLaren y Force India que pasó a llamarse Racing Point.
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El tapatío sin embargo, no era considerado como un volante que preocupara en la zona alta de la tabla pese a las grandísimas facultades, pero ahora montado en un bólido como lo es el de Red Bull, con el apoyo de todo el equipo, haciendo mancuerna con max Verstappen y con todo el bagaje que presume, Checo sin duda pondrá a temblar a los pilotos que normalmente son líderes.
Hamilton y Verstappen, los principales favoritos
Pese a las chances que le da a Checo Pérez, Nico Rosberg considera que Hamilton luchará por su octavo título en Fórmula Uno, pero además que Max Verstappen se exigirá por conseguir y ser una realidad.
Rosberg, pese al palmarés de Hamilton, pone a Verstappen a la par de británico.
“Es tan fuerte que ahora está al nivel de Hamilton. Los dos están en un nivel diferente al de los demás”, explicó.