El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio Checo Pérez tendrá este año las posibilidades más amplias de llegar a ser competitivo en cada Gran Premio con su arribo a Red Bull, por lo que es considerado como un serio contendiente.

Con una experiencia de 10 años en el Gran Circo y luego de haber firmado un temporadón que le abrió las puertas para ir a correr a Red Bull, el mexicano destaca en las predicciones como el piloto que podría dar la sorpresa.

El ex piloto de F1, Nico Rosberg, fue cuestionado sobre la temporada venidera, y al tocar el tema de Checo Pérez, el alemán no dudó en poner a Checo como uno de los grandes competidores y que estará levantando la mano como sorpresa.

“¿Qué tanto puede considerarse a Checo Pérez como una sorpresa? Porque la será. Va a pelear por la vuelta rápida. Va a estar en el juego”, comentó Rosberg.

Durante sus años en Fórmula Uno, Checo ha sido de los pilotos que más resultados ha dado sin tener los autos más desarrollados y veloces. En su carrera destaca Sauber, McLaren y Force India que pasó a llamarse Racing Point.

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El tapatío sin embargo, no era considerado como un volante que preocupara en la zona alta de la tabla pese a las grandísimas facultades, pero ahora montado en un bólido como lo es el de Red Bull, con el apoyo de todo el equipo, haciendo mancuerna con max Verstappen y con todo el bagaje que presume, Checo sin duda pondrá a temblar a los pilotos que normalmente son líderes.

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Hamilton y Verstappen, los principales favoritos

Pese a las chances que le da a Checo Pérez, Nico Rosberg considera que Hamilton luchará por su octavo título en Fórmula Uno, pero además que Max Verstappen se exigirá por conseguir y ser una realidad.

Rosberg, pese al palmarés de Hamilton, pone a Verstappen a la par de británico.

“Es tan fuerte que ahora está al nivel de Hamilton. Los dos están en un nivel diferente al de los demás”, explicó.