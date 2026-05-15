¿Qué necesita Pumas vs Pachuca para avanzar a la Final del Clausura 2026?

Luego de la derrota de Pumas ante Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, el Club Universidad Nacional tiene una prueba complicada por delante, pues el domingo 17 de mayo se juega la vuelta de semifinales en el Estadio Olímpico Universitario.

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Con un solitario gol de Oussama Idrissi, el juego de ida fue para los 'Tuzos', sacando una mínima ventaja en la serie rumbo a la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Para avanzar a la siguiente ronda, a Pumas le basta empatar el marcador global, pues la posición en la tabla general les daría el pase a la serie por el título al haber terminado la Fase Regular en el primer puesto de la clasificación.

Por su parte, si Pachuca quiere avanzar, debe empatar o ganar el juego en Ciudad Universitaria, no obstante, el equipo dirigido por Efraín Juárez no ha conocido la derrota en casa a lo largo de la presente campaña.

Cabe mencionar, que durante el juego de ida los 'Tuzos' comandados por Esteban Solari vieron la expulsión de Eduardo Bauermann, por lo que no van a poder contar con el defensor para el juego en el inmueble del Pedregal.

El partido de vuelta de Pumas vs Pachuca lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes el próximo domingo 17 de mayo en punto de las 18;55 horas, tiempo de la CDMX.

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