Idrissi y Rondón, encaminan a Pachuca a la victoria sobre León, en juego de la Jornada 2 de la Liga MX

Se enfrentan en esta Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cuadro de Pachuca ante León en el Estadio Hidalgo en el que los locales buscarán sumar unidades, luego de haber perdido en el arranque del torneo, en tanto que los esmeraldas están invictos y ambos están en la búsqueda de desplegar su mejor versión temprano en el torneo.

Los Tuzos jugando en casa y con ajustes como todos los equipos, intentarán brindarse en esta presentación en el 2026 ante su público que está ansioso por ver una buena cara de su escuadra. León, también con movimientos y sin la presencia de James Rodríguez quien terminó su contrato el año pasado, tiene la firme intensión de ligar victorias.

Nacho Ambriz, timonel de León afirmó tras el primer partido de Liga MX en el que le ganaron a Cruz Azul, la satisfacción de haber mostrado actitud y personalidad y haber sumado ante un conjunto como los celestes.

Por su lado, Esteban Solari, comienza a hacer su proyecto con Pachuca y tendrá que caminar eventualmente para mostra su estilo y filosofía.