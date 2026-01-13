Partidos de HOY martes 13 de enero en la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este martes 13 de enero inicia la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con cuatro encuentros destacando tres duelos que podrás ver a través de TV Azteca.

Puebla vs Mazatlán - Estadio Cuauhtémoc - 16:50 horas

La Franja y Cañoneros se encuentran entre los equipos que perdieron en la primera jornada de este Clausura 2026 y buscarán sumar sus primeros puntos del certamen en esta nueva oportunidad.

Un penalti en los primeros minutos del choque fue suficiente para que Puebla perdiera por 1-0 en su visita a Atlas en la primera jornada, pese a acabar el encuentro con más remates realizados y más tiros a portería que su rival con 15 y 6, respectivamente.

El primer partido de Mazatlán en este Clausura también fue decidido en la primera mitad, con un 1-2 antes del descanso en casa ante Juárez acabando como el marcador final en su derrota de la primera jornada, lo cual extendió su racha de encuentros oficiales sin ganar a seis (E3, P3).

Necaxa vs Monterrey - Estadio Victoria - 19:00 horas

Dos equipos que comenzaron de maneras muy distintas el torneo buscarán darle a sus seguidores una alegría cuando el Necaxa reciba la visita de los Rayados.

La era del entrenador Martín Varini al frente del Necaxa comenzó de gran manera exitosa luego de llevarse el triunfo como visitante ante Santos Laguna (2-1), pero el uruguayo tiene trabajo por hacer, dado que su equipo encadena nueve partidos de liga sin mantener su arco imbatido, aunque el hecho de que anotó al menos dos goles en cinco de esos encuentros resalta lo eficaz que ha sido en ofensiva.

A diferencia de los Rayos, Monterrey tuvo la difícil tarea de enfrentar al campeón del Apertura, Toluca, en la primera fecha, terminando cayendo 0-1 en casa. Eso extendió un complicado momento de los Rayados en el que han ganado apenas dos de sus ocho compromisos en la máxima categoría mexicana (E1, P5).

Pachuca vs León - Estadio Hidalgo - 19:06 horas

Pachuca buscará reponerse tras ser superado por Guadalajara en la Jornada 1 por marcador de 2-0. No será un desafío sencillo ya que se enfrenta a León que inició el torneo con una victoria ante Cruz Azul por marcador de 2-1.

En esta jornada a mitad de semana Pachuca tiene la oportunidad de revertir la situación con un partido en condición de local, que también será la presentación del entrenador Esteban Solari ante su afición.

Fue un importante triunfo para León después de registrar 11 partidos sin poder vencer a La Máquina. La misión será repetir la fórmula para vencer al conjunto Tuzo y ampliar la racha que actualmente es de tres partidos sin perder ante ese rival (G1, E2).

Juárez vs Guadalajara - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:10 horas

Dos equipos que iniciaron su andar en el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho se enfrentarán este día cuando Guadalajara visite a Juárez.

Tras su gran actuación en el Apertura 2025, Juárez quiere estar nuevamente en la pelea por la Liguilla y así lo demostró en la jornada inaugural, venciendo 1-2 como visitante a Mazatlán, logrando ganar en su debut en un torneo doméstico por primera vez desde 2023.

Guadalajara ha arrancado con todo en el Clausura, venciendo a un rival directo por los puestos de Liguilla como Pachuca en la primera fecha. Esa fue la octava victoria del conjunto dirigido por Gabriel Milito en sus últimas 11 presentaciones en la Liga BBVA MX, lo que resalta el buen momento que atraviesa y porque es uno de los favoritos a llegar lejos en el certamen.

¿Qué partidos pasará TV Azteca este martes 13 de enero?

Tres encuentros podrás verlos en VIVO y GRATIS por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca. Puebla vs Mazatlán, Necaxa vs Monterrey y Juárez vs Chivas serán los duelos transmitidos con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

