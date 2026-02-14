Pachuca vs Atlas: Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este sábado 14 de febrero de 2026, el Estadio Hidalgo será el escenario de un duelo con aroma a Liguilla, Pachuca recibe a Atlas en actividad de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Ambos equipos se mantienen en la zona media-alta de la tabla y una victoria podría impulsarlos hacia puestos de clasificación directa, en un torneo casi a la mitad, que comienza a marcar tendencias rumbo a la fase final.

Pachuca ocupa el séptimo lugar con ocho puntos y llega anímicamente mejor tras vencer 2-0 a Juárez, resultado que significó su tercera portería a cero consecutiva. El bloque defensivo, encabezado por el zaguero brasileño Bauermann, ha mostrado solidez y equilibrio.

Atlas, cuarto con diez unidades, atraviesa un buen momento bajo la dirección técnica de Diego Cocca en su segunda etapa al frente del club. Los rojinegros vienen de empatar 2-2 ante Pumas, en un partido donde destacaron por su capacidad de reacción.

De los últimos cinco enfrentamientos, Pachuca ganó tres, Atlas uno y hubo un empate. El antecedente más reciente en Hidalgo terminó sin goles, mientras que en el Apertura 2025 los hidalguenses se impusieron con autoridad 3-0 en el Estadio Jalisco.

¿Dónde y a qué hora es el Pachuca vs Atlas?

El encuentro se disputará este sábado 14 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo, en Pachuca.

ℹ️ | Toda la información que necesitas saber para el #PachucaAtlas la encuentras aquí: pic.twitter.com/6KycfRMAA1 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 14, 2026

Alineaciones del Pachuca vs Atlas de la Jornada 6 del Clausura 2026

Por parte de Pachuca, el once inicial estaría conformado por Carlos Moreno en la portería; una línea defensiva integrada por Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García y Carlos Sánchez. En el mediocampo aparecerían Christian Rivera, Alán Bautista y Sergio Rodríguez, mientras que en el ataque iniciarían Oussama Idrissi, Alexei Domínguez y José Rondón.

Del lado de Atlas, Camilo Vargas defendería el arco; la defensa estaría compuesta por Gustavo Ferrareis, Gaddi Aguirre, Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso. En la zona media arrancarían Aldo Rocha, Víctor Ríos, Arturo González y Sergio Hernández, dejando en la delantera a Mateo García y Eduardo Aguirre como referencias ofensivas.

Pachuca ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos como local frente al Atlas. No obstante, el conjunto rojinegro ha mostrado orden defensivo en el actual torneo y suele conceder pocas oportunidades fuera de casa. Todo apunta a un partido cerrado, de alta intensidad y con detalles que podrían definir el resultado.

