Xolos de Tijuana vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY, viernes 28 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del Estadio Caliente, los dirigidos por Esteban Solari visitarán una de las canchas más difíciles del balompié mexicano. En la Jornada 6, Xolos buscará sumar tres puntos más para ratificar su buen momento en el Apertura 2026 frente a Pumas en la Liga BBVA MX.

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¿Cómo llegan Xolos y Pumas a la Jornada 6 del Apertura 2026?

Tras sufrir un duro revés por 5-2 en su visita a Chivas, los Xolos de Tijuana (quienes marchan en la sexta posición con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y una derrota) regresan a casa con la urgencia de sumar para no rezagarse en la parte alta del campeonato.

Por su parte, los Pumas de la UNAM llegan a la frontera ubicados en el noveno escalón con 8 puntos (dos triunfos, dos empates y un descalabro). El cuadro universitario presume una racha de cuatro encuentros al hilo sin perder en la Liga MX, una inercia que intentarán alargar para dar un salto importante en la tabla general del Apertura 2026, aun sin contar con su nuevo refuerzo: el regreso de César "Chino" Huerta.

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