Pachuca vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de ida del Clausura 2026; marcador online

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Pachuca recibe a Pumas en el Estadio Hidalgo. Luego de la ronda de 4tos de Final, los 'Tuzos' encaran el juego tras eliminar a Toluca por marcador global de 3-0. Del otro lado, el Club Universidad Nacional llega al partido luego de dejar fuera al América. Por marcador global de 6-6, el cuadro del Pedregal se hizo del pase a la siguiente ronda del campeonato gracias a su puesto en la tabla general de la Fase Regular del Clausura 2026.

Dirigidos por Esteban Solari, Pachuca vuelve a recibir a Pumas como lo hizo en la Jornada 17. En aquel encuentro, la escuadra de la UNAM se hizo de los tres puntos por marcador de 2-0.

Alineaciones Pachuca vs Pumas

Pachuca: POR CONFIRMAR.

Pumas: POR CONFIRMAR.

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