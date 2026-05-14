Pachuca vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de ida del Clausura 2026; marcador online
Sigue minuto a minuto todas las acciones del partido entre Pachuca y Pumas en la cancha del Estadio Hidalgo. Semifinal de ida del Torneo Clausura 2026
Te puede interesar: OFICIAL: América suma sus tres primeros refuerzos rumbo al Apertura 2026
Pachuca recibe a Pumas en el Estadio Hidalgo. Luego de la ronda de 4tos de Final, los 'Tuzos' encaran el juego tras eliminar a Toluca por marcador global de 3-0. Del otro lado, el Club Universidad Nacional llega al partido luego de dejar fuera al América. Por marcador global de 6-6, el cuadro del Pedregal se hizo del pase a la siguiente ronda del campeonato gracias a su puesto en la tabla general de la Fase Regular del Clausura 2026.
Dirigidos por Esteban Solari, Pachuca vuelve a recibir a Pumas como lo hizo en la Jornada 17. En aquel encuentro, la escuadra de la UNAM se hizo de los tres puntos por marcador de 2-0.
Alineaciones Pachuca vs Pumas
Pachuca: POR CONFIRMAR.
Pumas: POR CONFIRMAR.
Te puede interesar: ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para avanzar a la Final del Clausura 2026?