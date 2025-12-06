OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Este sábado 6 de diciembre, se dio a conocer el CALENDARIO COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA con sedes y horarios en México, Estados Unidos y Canadá
Este sábado 6 de diciembre, se dio a conocer el calendario completo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un evento dirigido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se revelaron las sedes y horarios de cada enfrentamiento.
JORNADA 1
Grupo A:
11 de junio:
México vs Sudáfrica - 1:00 PM
República de Corea vs Por definir (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) - 9:00 PM
Grupo B:
12 de junio:
Canadá vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM
13 de junio:
Qatar vs Suiza - 1:00 PM
Grupo C:
13 de junio:
Brasil vs Marruecos - 4:00 PM
Haití vs Escocia - 7:00 PM
Grupo D:
12 de junio:
Estados Unidos vs Paraguay - 7:00 PM
Australia vs POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)
Grupo E:
14 de junio:
Alemania vs Curazao - 11:00 AM
Costa de Marfil vs Ecuador - 5:00 PM
Grupo F
14 de junio:
Países Bajos vs Japón - 2:00 PM
POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez - 8:00 PM
Grupo G
15 de junio:
Irán vs Nueva Zelanda - 7:00 PM
Bélgica vs Egipto - 1:00 PM
Grupo H
15 de junio:
España vs Cabo Verde - 10:00 AM
Arabia Saudita vs Uruguay - 4:00 PM
Grupo I
16 de junio:
Francia vs Senegal - 1:00 PM
POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) vs Noruega - 4:00 PM
Grupo J
16 de junio:
Argentina vs Argelia - 7:00 PM
Austria vs Jordania - 10:00 PM
Grupo K
17 de junio:
Portugal vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 11:00 AM
Uzbekistán vs Colombia - 8:00 PM
Grupo L
17 de junio:
Inglaterra vs Croacia - 2:00 PM
Ghana vs Panamá - 5:00 PM
JORNADA 2
Grupo A
18 de junio:
POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs Sudáfrica - 10:00 AM
México vs República de Corea - 7:00 PM
Grupo B
18 de junio:
Suiza vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM
Canadá vs Qatar - 4:00 PM
Grupo C
19 de junio:
Escocia vs Marruecos - 4:00 PM
Brasil vs Haití - 7:00 PM
Grupo D
19 de junio:
POR DEFINIR ( Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Paraguay - 10:00 PM
Estados Unidos vs Australia - 1:00 PM
Grupo E
20 de junio:
Alemania vs Costa de Marfil - 2:00 PM
Ecuador vs Curazao - 6:00 PM
Grupo F
20 de junio:
Países Bajos vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 11:00 AM
Túnez vs Japón - 10:00 PM
Grupo G
21 de junio:
Bélgica vs Irán - 1:00 PM
Nueva Zelanda vs Egipto - 7:00 PM
Grupo H
21 de junio:
España vs Arabia Saudita - 10:00 AM
Uruguay vs Cabo Verde - 4:00 PM
Grupo I
22 de junio:
Francia vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) - 3:00 PM
Noruega vs Senegal - 6:00 PM
Grupo J
22 de junio:
Argentina vs Austria - 11:00 AM
Jordania vs Argelia - 9:00 PM
Grupo K
23 de junio:
Portugal vs Uzbekistan - 11:00 AM
Colombia vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 8:00 PM
Grupo L
23 de junio:
Inglaterra vs Ghana - 2:00 PM
Panamá vs Croacia - 5:00 PM
JORNADA 3
Grupo A
24 de junio:
POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs México - 7:00 PM
Sudáfrica vs República de Corea - 7:00 PM
Grupo B
24 de junio:
Suiza vs Canadá - 1:00 PM
POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) vs Qatar - 1:00 PM
Grupo C
24 de junio:
Escocia vs Brasil - 4:00 PM
Marruecos vs Haití - 4:00 PM
Grupo D
25 de junio:
POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Estados Unidos - 8:00 PM
Paraguay vs Australia - 8:00 PM
Grupo E
25 de junio:
Ecuador vs Alemania - 2:00 PM
Curazao vs Costa de Marfil - 2:00 PM
Grupo F
25 de junio:
Japón vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 5:00 PM
Túnez vs Países Bajos - 500 PM
Grupo G
26 de junio:
Egipto vs Irán - 9:00 PM
Nueva Zelanda vs Bélgica - 9:00 PM
Grupo H
26 de junio:
Cabo Verde vs Arabia Saudita - 6:00 PM
Uruguay vs España - 6:00 PM
Grupo I
26 de junio:
Noruega vs Francia - 1:00 PM
Senegal vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam)
Grupo J
27 de junio:
Argelia vs Austria - 8:00 PM
Jordania vs Argentina - 8:00 PM
Grupo K
27 de junio:
Colombia vs Portugal - 5:30 PM
POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) vs Uzbekistán - 5:30 PM
Grupo L
27 de junio:
Panamá vs Inglaterra - 3:00 PM
Croacia vs Ghana . 3:00 PM
Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Repechaje UEFA
Grupo B
- Canadá
- Repechaje UEFA
- Qatar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Repechaje UEFA
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Repechaje UEFA
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Repechaje Intercontinental
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Repechaje Intercontinental
- Uzbekistán
- Colombia
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Te puede interesar: OFICIAL: México vs Sudáfrica, el partido INAUGURAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026