OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 6 de diciembre, se dio a conocer el calendario completo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un evento dirigido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se revelaron las sedes y horarios de cada enfrentamiento.

JORNADA 1

Grupo A:

11 de junio:

México vs Sudáfrica - 1:00 PM

República de Corea vs Por definir (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) - 9:00 PM

Grupo B:

12 de junio:

Canadá vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM

13 de junio:

Qatar vs Suiza - 1:00 PM

Grupo C:

13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 4:00 PM

Haití vs Escocia - 7:00 PM

Grupo D:

12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 7:00 PM

Australia vs POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E:

14 de junio:

Alemania vs Curazao - 11:00 AM

Costa de Marfil vs Ecuador - 5:00 PM

Grupo F

14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 2:00 PM

POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez - 8:00 PM

Grupo G

15 de junio:

Irán vs Nueva Zelanda - 7:00 PM

Bélgica vs Egipto - 1:00 PM

Grupo H

15 de junio:

España vs Cabo Verde - 10:00 AM

Arabia Saudita vs Uruguay - 4:00 PM

Grupo I

16 de junio:

Francia vs Senegal - 1:00 PM

POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) vs Noruega - 4:00 PM

Grupo J

16 de junio:

Argentina vs Argelia - 7:00 PM

Austria vs Jordania - 10:00 PM

Grupo K

17 de junio:

Portugal vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 11:00 AM

Uzbekistán vs Colombia - 8:00 PM

Grupo L

17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 2:00 PM

Ghana vs Panamá - 5:00 PM

JORNADA 2

Grupo A

18 de junio:

POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs Sudáfrica - 10:00 AM

México vs República de Corea - 7:00 PM

Grupo B

18 de junio:

Suiza vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM

Canadá vs Qatar - 4:00 PM

Grupo C

19 de junio:

Escocia vs Marruecos - 4:00 PM

Brasil vs Haití - 7:00 PM

Grupo D

19 de junio:

POR DEFINIR ( Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Paraguay - 10:00 PM

Estados Unidos vs Australia - 1:00 PM

Grupo E

20 de junio:

Alemania vs Costa de Marfil - 2:00 PM

Ecuador vs Curazao - 6:00 PM

Grupo F

20 de junio:

Países Bajos vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 11:00 AM

Túnez vs Japón - 10:00 PM

Grupo G

21 de junio:

Bélgica vs Irán - 1:00 PM

Nueva Zelanda vs Egipto - 7:00 PM

Grupo H

21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 AM

Uruguay vs Cabo Verde - 4:00 PM

Grupo I

22 de junio:

Francia vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) - 3:00 PM

Noruega vs Senegal - 6:00 PM

Grupo J

22 de junio:

Argentina vs Austria - 11:00 AM

Jordania vs Argelia - 9:00 PM

Grupo K

23 de junio:

Portugal vs Uzbekistan - 11:00 AM

Colombia vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 8:00 PM

Grupo L

23 de junio:

Inglaterra vs Ghana - 2:00 PM

Panamá vs Croacia - 5:00 PM

JORNADA 3

Grupo A

24 de junio:

POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs México - 7:00 PM

Sudáfrica vs República de Corea - 7:00 PM

Grupo B

24 de junio:

Suiza vs Canadá - 1:00 PM

POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) vs Qatar - 1:00 PM

Grupo C

24 de junio:

Escocia vs Brasil - 4:00 PM

Marruecos vs Haití - 4:00 PM

Grupo D

25 de junio:

POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Estados Unidos - 8:00 PM

Paraguay vs Australia - 8:00 PM

Grupo E

25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 2:00 PM

Curazao vs Costa de Marfil - 2:00 PM

Grupo F

25 de junio:

Japón vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 5:00 PM

Túnez vs Países Bajos - 500 PM

Grupo G

26 de junio:

Egipto vs Irán - 9:00 PM

Nueva Zelanda vs Bélgica - 9:00 PM

Grupo H

26 de junio:

Cabo Verde vs Arabia Saudita - 6:00 PM

Uruguay vs España - 6:00 PM

Grupo I

26 de junio:

Noruega vs Francia - 1:00 PM

Senegal vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam)

Grupo J

27 de junio:

Argelia vs Austria - 8:00 PM

Jordania vs Argentina - 8:00 PM

Grupo K

27 de junio:

Colombia vs Portugal - 5:30 PM

POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) vs Uzbekistán - 5:30 PM

Grupo L

27 de junio:

Panamá vs Inglaterra - 3:00 PM

Croacia vs Ghana . 3:00 PM

Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo A



México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA

Grupo B



Canadá

Repechaje UEFA

Qatar

Suiza

Grupo C



Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F



Países Bajos

Japón

Repechaje UEFA

Túnez

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

Repechaje Intercontinental

Noruega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K



Portugal

Repechaje Intercontinental

Uzbekistán

Colombia

Grupo L



Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

