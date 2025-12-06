deportes
Nota

OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 6 de diciembre, se dio a conocer el CALENDARIO COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA con sedes y horarios en México, Estados Unidos y Canadá

Trofeo de la Copa del Mundo 2026
Getty Images
Las entradas para el Mundial 2026 saldrían a la venta a fines de 2025.
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Este sábado 6 de diciembre, se dio a conocer el calendario completo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un evento dirigido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se revelaron las sedes y horarios de cada enfrentamiento.

JORNADA 1

Grupo A:
11 de junio:
México vs Sudáfrica - 1:00 PM
República de Corea vs Por definir (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) - 9:00 PM

Grupo B:
12 de junio:
Canadá vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM
13 de junio:
Qatar vs Suiza - 1:00 PM

Grupo C:
13 de junio:
Brasil vs Marruecos - 4:00 PM
Haití vs Escocia - 7:00 PM

Grupo D:
12 de junio:
Estados Unidos vs Paraguay - 7:00 PM
Australia vs POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E:
14 de junio:
Alemania vs Curazao - 11:00 AM
Costa de Marfil vs Ecuador - 5:00 PM

Grupo F
14 de junio:
Países Bajos vs Japón - 2:00 PM
POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez - 8:00 PM

Grupo G
15 de junio:
Irán vs Nueva Zelanda - 7:00 PM
Bélgica vs Egipto - 1:00 PM

Grupo H
15 de junio:
España vs Cabo Verde - 10:00 AM
Arabia Saudita vs Uruguay - 4:00 PM

Grupo I
16 de junio:
Francia vs Senegal - 1:00 PM
POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) vs Noruega - 4:00 PM

Grupo J
16 de junio:
Argentina vs Argelia - 7:00 PM
Austria vs Jordania - 10:00 PM

Grupo K
17 de junio:
Portugal vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 11:00 AM
Uzbekistán vs Colombia - 8:00 PM

Grupo L
17 de junio:
Inglaterra vs Croacia - 2:00 PM
Ghana vs Panamá - 5:00 PM

JORNADA 2

Grupo A
18 de junio:
POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs Sudáfrica - 10:00 AM
México vs República de Corea - 7:00 PM

Grupo B
18 de junio:
Suiza vs POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) - 1:00 PM
Canadá vs Qatar - 4:00 PM

Grupo C
19 de junio:
Escocia vs Marruecos - 4:00 PM
Brasil vs Haití - 7:00 PM

Grupo D
19 de junio:
POR DEFINIR ( Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Paraguay - 10:00 PM
Estados Unidos vs Australia - 1:00 PM

Grupo E
20 de junio:
Alemania vs Costa de Marfil - 2:00 PM
Ecuador vs Curazao - 6:00 PM

Grupo F
20 de junio:
Países Bajos vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 11:00 AM
Túnez vs Japón - 10:00 PM

Grupo G
21 de junio:
Bélgica vs Irán - 1:00 PM
Nueva Zelanda vs Egipto - 7:00 PM

Grupo H
21 de junio:
España vs Arabia Saudita - 10:00 AM
Uruguay vs Cabo Verde - 4:00 PM

Grupo I
22 de junio:
Francia vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam) - 3:00 PM
Noruega vs Senegal - 6:00 PM

Grupo J
22 de junio:
Argentina vs Austria - 11:00 AM
Jordania vs Argelia - 9:00 PM

Grupo K
23 de junio:
Portugal vs Uzbekistan - 11:00 AM
Colombia vs POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) - 8:00 PM

Grupo L
23 de junio:
Inglaterra vs Ghana - 2:00 PM
Panamá vs Croacia - 5:00 PM

JORNADA 3

Grupo A
24 de junio:
POR DEFINIR (Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda) vs México - 7:00 PM
Sudáfrica vs República de Corea - 7:00 PM

Grupo B
24 de junio:
Suiza vs Canadá - 1:00 PM
POR DEFINIR (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina) vs Qatar - 1:00 PM

Grupo C
24 de junio:
Escocia vs Brasil - 4:00 PM
Marruecos vs Haití - 4:00 PM

Grupo D
25 de junio:
POR DEFINIR (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs Estados Unidos - 8:00 PM
Paraguay vs Australia - 8:00 PM

Grupo E
25 de junio:
Ecuador vs Alemania - 2:00 PM
Curazao vs Costa de Marfil - 2:00 PM

Grupo F
25 de junio:
Japón vs POR DEFINIR (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) - 5:00 PM
Túnez vs Países Bajos - 500 PM

Grupo G
26 de junio:
Egipto vs Irán - 9:00 PM
Nueva Zelanda vs Bélgica - 9:00 PM

Grupo H
26 de junio:
Cabo Verde vs Arabia Saudita - 6:00 PM
Uruguay vs España - 6:00 PM

Grupo I
26 de junio:
Noruega vs Francia - 1:00 PM
Senegal vs POR DEFINIR (Irak, Bolivia o Surinam)

Grupo J
27 de junio:
Argelia vs Austria - 8:00 PM
Jordania vs Argentina - 8:00 PM

Grupo K
27 de junio:
Colombia vs Portugal - 5:30 PM
POR DEFINIR (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) vs Uzbekistán - 5:30 PM

Grupo L
27 de junio:
Panamá vs Inglaterra - 3:00 PM
Croacia vs Ghana . 3:00 PM

Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo A

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Repechaje UEFA

Grupo B

  • Canadá
  • Repechaje UEFA
  • Qatar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Repechaje UEFA

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • Repechaje UEFA
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Repechaje Intercontinental
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • Repechaje Intercontinental
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

