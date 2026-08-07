Mientras André Jardine ganaba 1,7 millones, este es el sueldo de Guillermo Almada en Club América

Guillermo Almada lleva varios partidos dirigiendo al Club América y su tarea no es para nada sencilla: dejar atrás el ciclo de André Jardine. El entrenador brasileño se convirtió en el más ganador en la historia de las Águilas, consiguiendo un tricampeonato que quedará en el recuerdo de cada aficionado azulcrema. Además, dejó un salario interesante con su salida del equipo antes del inicio del Apertura 2026.

Diversos reportes señalan que Jardine recibía alrededor de 1,7 millones de dólares por temporada gracias al contrato que mantenía con el América. Esta cifra equivalen a aproximadamente 29 millones de pesos, según el cambio actual. Pese a su extensa trayectoria en el cuadro de Coapa, la directiva le ofreció un salario mayor al uruguayo Almada para tomar las riendas del primer equipo.

Cuánto gana Guillermo Almada en el América

El estratega charrúa recibió una propuesta interesante para tomar las riendas del combinado azulcrema. Según reportes, el América desembolsa 2,5 millones de dólares por temporada para pagar el sueldo de Almada. Estos números se traducen a 43 millones de pesos al año, una diferencia notable respecto a lo que percibía Jardine durante los últimos años de su ciclo.

Almada|Crédito: @ClubAmerica

Lo cierto es que la directiva azulcrema priorizó realizar una inversión mayor en un entrenador con respaldo y de jerarquía como es el caso de Almada, quien ya conoce muy bien la Liga BBVA MX gracias a su paso por Pachuca. Sin embargo, esta cantidad de dinero invertida en el uruguayo repercutió en otros sectores como por ejemplo, el mercado de fichajes, donde el América no ha apostado por refuerzos de renombre para el Apertura 2026.

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Los títulos que ganó André Jardine con las Águilas

La diferencia económica aumenta la exigencia sobre Almada debido al legado que dejó su antecesor. Jardine conquistó seis títulos oficiales durante sus tres años al frente del América.

El brasileño ganó el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Estos campeonatos convirtieron a las Águilas en el primer equipo tricampeón desde la implementación de los torneos cortos.

Además, levantó el Campeón de Campeones 2023-24, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024. Jardine consiguió estos seis trofeos durante sus primeros 100 partidos en el banquillo azulcrema.

Qué títulos ha ganado Guillermo Almada en su carrera

Almada llegó a Coapa respaldado por una extensa trayectoria. Fue campeón de la Serie A de Ecuador con Barcelona de Guayaquil y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2017.

En México dirigió a Santos Laguna y Pachuca. Con los Tuzos conquistó el Apertura 2022 después de derrotar al Toluca por un marcador global de 8-2 en la Final.

Su segundo gran título fue la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Pachuca venció 3-0 al Columbus Crew en la Final y consiguió su clasificación al Mundial de Clubes.

El uruguayo también es reconocido por el desarrollo de jóvenes y por implementar un estilo basado en la presión alta, la intensidad y el juego ofensivo. Ahora tendrá que trasladar esa identidad al América y responder a una inversión salarial superior a la realizada por el entrenador que llevó al club a conquistar el tricampeonato.