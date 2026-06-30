Países Bajos vs Marruecos EN VIVO y GRATIS |ver resultado TRANSMISIÓN de Dieciseisavos de Final por Azteca Deportes hoy 29 de junio, juego de eliminatorias de Mundial 2026 en directo, partido de Holanda online y por internet de juego con Hakimi y Van Dijk

No hay mañana para las Selecciones de los Países Bajos y Marruecos que este lunes 29 de junio comienzan la fase de Eliminación directa y disputan su compromiso de los Dieciseisavos de Final en la cancha del Estadio Monterrey, el último duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que albergará este maravilloso inmueble.

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¿Dónde ver gratis el partido de Países Bajos vs Marruecos?

Países Bajos vs Marruecos se puede disfrutar totalmente gratis y en vivo en México por TV Abierta a través del Canal 7. Por otra parte, si deseas verlo en línea, lo puedes ver también de forma gratuita y en directo gracias a la transmisión de aztecadeportes.com

Horario y dónde se juega el partido de Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026

Este partido se juega en el Estado Monterrey y será el último a disputarse en dicho recinto. Es, también, el antepenúltimo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a jugarse en territorio mexicano, ya que sólo restarán los de dieciseisavos de final y octavos de final a disputarse en el Estadio Ciudad de México.