OFICIAL: El equipo contra el que jugaría Brasil en los Octavos de Final del Mundial 2026

Tras un vibrante partido en Houston, Brasil selló su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 con una remontada agónica por 2-1 ante Japón.

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Los nipones sorprendieron al minuto 29 con un golazo de Kaishu Sano. Sin embargo, la Canarinha reaccionó en la segunda mitad; Casemiro igualó de cabeza al 55' y Gabriel Martinelli desató la locura en el 90+5' con el gol del triunfo. Con este resultado, el pentacampeón del mundo ya se prepara para la fase de eliminación directa.

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¿Quién será el rival de Brasil en octavos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con los cruces oficiales del torneo, el rival de Brasil saldrá directamente del ganador de la llave entre Noruega y Costa de Marfil. Este crucial encuentro se disputará mañana a las 11:00 AM (hora del centro de México). Ambos equipos buscarán dar la sorpresa para medirse ante la escuadra sudamericana, que llega motivada tras su sufrida victoria en los dieciseisavos de final.

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¿Cuándo es el partido de octavos de final del Mundial 2026?

El esperado encuentro por los octavos de final se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio a las 14:00 (hora del centro de México). El escenario para este choque de poder a poder será la cancha del Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, un recinto imponente que vibrará con la pasión de miles de aficionados. En este compromiso se concretará finalmente cuál será el equipo que avanzará con paso firme a los Cuartos de Final del Mundial 2026, manteniendo vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.

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