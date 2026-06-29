Países Bajos vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 29 de junio, juego de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026; marcador online

No hay mañana para las Selecciones de los Países Bajos y Marruecos que este lunes 29 de junio comienzan la fase de Eliminación directa y disputan su compromiso de los Dieciseisavos de Final en la cancha del Estadio Monterrey, el último duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que albergará este maravilloso inmueble.

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