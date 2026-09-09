Las EMOTIVAS palabras de la ‘Hormiga’ González tras su doblete y asistencia con el Olympiacos

Este martes 8 de septiembre del 2026, la 'Hormiga' González dio en exclusiva para TV Azteca Deportes sus impresiones tras el encuentro de Olympiacos vs Volos New Football Club en la Copa de Grecia, encuentro en el que logró marcar su primer doblete con el equipo y en el futbol europeo y dio una asistencia que aseguró la victoria 3-2.

Armando González manda mensaje a la afición de México que lo apoya

'Hormiga' se tomó un tiempo para hablar con Omar Villarreal y mandar un mensaje a todos los fans que han estado siguiendo su carrera con el Olympiacos. El atacante le agradeció a los mexicanos por el cariño, estar atentos de su paso y reveló que le da felicidad y él solo quiere hacerlos felices y poner el nombre de México en lo más alto.

''Muy contento que tantos mexicanos esten dando tanto cariño, esten atentos, me da mucha felicidad, eso significa que estoy haciendo las cosas bien porque la gente está al pendiente de mí y yo solo les quiero dar una felicidad, poner el nombre de México en alto"

Armando González con Azteca Deportes, tras su primer partido en casa en el futbol europeo 🚨 'La Hormiga' platicó las sensaciones tras anotar DOS goles y UNA asistencias en su debut dentro del Estadio Georgios Karaiskakis. Además, el delantero mexicano compartió como se ha… pic.twitter.com/Ww7aNudNpf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2026

Sus primeras palabras de la 'Hormiga' González tras su doblete con el Olympiacos

'Hormiga' reveló que tras su doblete con el Olympiacos se siente muy feliz, se quedó cerca del tercer gol pero no logró concretarlo.

"Muy feliz, muy feliz por estos dos goles que medio, me quedé cerca del tercero. Le agradezo a dios por los dos goles y se que muy pronto, me va a dar tres, estoy muy feliz.

Respecto a su asistencia, solo explicó que lo impirtante es que el equipo gane, y se encuentren en un buen ritmo futbolistico.

"Si, si. Lo importante es que el equipo ganara, nos sigamos aumentando nuestro ritmo, seguir mejorando y creo que partido a partido hemos hecho eso".

