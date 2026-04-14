Son Heung-min IMPACTADO con el Estadio Cuauhtémoc (VIDEO)

El futbol tiene la capacidad de regalarnos momentos surrealistas y genuinos. Este lunes, durante el reconocimiento de cancha previo al choque de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Cruz Azul y LAFC, las cámaras captaron un instante que se volvió viral en cuestión de segundos: la genuina sorpresa de la estrella mundial Son Heung-min al pisar el césped del Estadio Cuauhtémoc.

El astro coreano, quien hoy defiende los colores del LAFC, caminó por el túnel hacia el terreno de juego y, al levantar la vista hacia las tribunas, no pudo contener su asombro. "Wow, bonito estadio", expresó el atacante mientras giraba sobre su propio eje para admirar la arquitectura del inmueble poblano.

Que un jugador de la talla de Son se detenga a elogiar un escenario mexicano no es cosa menor. Estamos hablando de un futbolista que ha brillado durante una década en los estadios más modernos y lujosos de Europa, desde el monumental Tottenham Hotspur Stadium hasta los recintos históricos de la Premier League y la Champions.

Su reacción es un recordatorio del valor de nuestras sedes. El Cuauhtémoc, remodelado en 2015, ofreció una estampa espectacular bajo las luces, preparándose para recibir el duelo donde el LAFC buscará sentenciar su pase ante un Cruz Azul que necesita un milagro para remontar el 0-3 global.

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La sorpresa de Son Heung-min es solo una pequeña muestra de lo que vivirá el mundo en un par de meses. Si el coreano quedó impactado con la "joya" de Puebla, la expectativa crece exponencialmente al pensar en su reacción, y la de miles de aficionados y figuras internacionales, cuando pisen los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

