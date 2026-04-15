Partidos de HOY miércoles 15 de abril en los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions 2026

Los dos últimos boletos para las semifinales de la Concachampions 2026 se juega este miércoles 15 de abril, la rivalidad entre la MLS y la Liga BBVA MX vivirá dos capítulos definitorios en territorio estadounidense.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

LA Galaxy vs. Toluca - Dignity Health Sports Park - 19:00 horas

El Dignity Health Sports Park será una caldera a las 19:00 horas. El LA Galaxy enfrenta una misión crítica: remontar un 4-2 adverso. Pese a la desventaja, los dos goles anotados en el Estadio Nemesio Diez mantienen la llama encendida; un triunfo por 2-0 o cualquier diferencia de dos goles (aplicando el criterio de desempate) podría catapultarlos. Aunque su paso en la MLS ha sido irregular, el equipo californiano llega con el ánimo renovado tras vencer 2-1 al Austin FC. La clave será su contundencia en casa, donde han marcado en casi todos sus duelos del año.

Por su parte, el Toluca, actual bicampeón de la Liga BBVA MX, llega con el objetivo de gestionar su ventaja. Sin embargo, los dirigidos por Antonio Mohamed atraviesan una pequeña crisis de resultados, acumulando cuatro partidos sin ganar. Su registro reciente como visitante genera dudas, especialmente tras haber caído en California ante el San Diego FC en la ronda anterior. Los Diablos Rojos deberán recuperar la solidez defensiva si no quieren que su sueño internacional se esfume en Los Ángeles.

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Seattle Sounders vs. Tigres - Lumen Field - 21:30 horas

A las 21:30 horas, el Lumen Field recibirá un gran choque. Los Seattle Sounders necesitan una noche mágica tras caer 2-0 en la ida ante Tigres. La buena noticia para los locales es su descanso prolongado y su impresionante racha en casa, donde no pierden desde junio pasado. No obstante, el reto es mayúsculo: necesitan ganar por tres goles para avanzar de forma directa, algo que no han logrado en sus últimas cinco victorias oficiales.

Tigres, con el colmillo largo que lo caracteriza en estas instancias, llega con la moral por las nubes tras golear 4-1 a las Chivas en la Liga BBVA MX. El conjunto felino busca sacarse la espina de la edición anterior y volver a una semifinal. Si logran mantener el orden y aprovechar los espacios que deje un Seattle obligado a atacar, los de la UANL sellarán su pase al norte del continente.

