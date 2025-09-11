deportes
¡Paliza en el Harp Helú! Diablos 12-1 Charros | Juego 2 Serie del Rey | Resumen completo

Los Diablos Rojos del México dieron una exhibición de poder en el Juego 2 de la Serie del Rey 2025. Con una ofensiva imparable y una defensa sólida, aplastaron 12-1 a los Charros de Jalisco en el Estadio Harp Helú.

Los Diablos Rojos del México dieron una exhibición de poder en el Juego 2 de la Serie del Rey 2025.
Con una ofensiva imparable y una defensa sólida, aplastaron 12-1 a los Charros de Jalisco en el Estadio Harp Helú.

