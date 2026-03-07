¡INSÓLITO! Lastiman a ser vivo en la cancha en pleno partido del Atlético de Madrid

El partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en la cancha del Metropolitano tuvo un momento insólito al minuto 21. Una paloma que había permanecido en la esquina del campo desde el inicio del partido recibió un balonazo y se quedó inmóvil sobre el césped.

Primero, Matteo Ruggeri debió apartarla para ejecutar un saque de esquina. Más tarde, un córner en corto de Koke Resurrección pasó por encima del ave, que seguía sin moverse. Ante la situación, el defensa uruguayo José María Giménez pidió permiso al árbitro Adrián Cordero Vega para retirarla. Giménez tomó al animal con sus manos y lo sacó por la esquina del campo, gesto que fue ovacionado por los 60,788 aficionados presentes en el estadio.

🐦 Una paloma se coló en el terreno de juego... y @JoseMaGimenez13 fue al rescate.



LALIGAHighlights | @Atleti pic.twitter.com/CT0cX1MK51 — LALIGA (@LaLiga) March 7, 2026

¿Quiénes anotaron los goles del Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

Más allá de la anécdota, el duelo fue vibrante y terminó con victoria rojiblanca:

Atlético de Madrid 3 – 2 Real Sociedad

Goles Atlético: Alexander Sorloth (5’), Nicolás González (67’, 81’)

El partido tuvo alternativas constantes. Sorloth abrió el marcador temprano, pero Soler empató rápidamente. En la segunda mitad, Nico González firmó un doblete que resultó decisivo, pese al empate momentáneo de Oyarzabal.

¿En qué lugar se encuentra el Atlético de Madrid en LaLiga?

Con este triunfo, el Atlético de Madrid suma 54 puntos y se mantiene en el tercer puesto de la tabla de LaLiga, consolidando su candidatura a puestos de Champions League. La Real Sociedad, por su parte, quedó con 35 puntos, en una zona media que la obliga a reaccionar si quiere aspirar a competiciones europeas.

El episodio de la paloma se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, mostrando el lado curioso y humano del futbol, mientras Giménez se ganó la ovación por su gesto.

