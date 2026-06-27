HORARIO EXACTO para ver el Panamá vs Inglaterra, partido del Grupo L del Mundial 2026
Inglaterra busca asegurar el liderato del Grupo L del Mundial 2026 ante una Panamá ya eliminada, pero que quiere despedirse dando pelea.
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final y este sábado 27 de junio, Panamá e Inglaterra se enfrentarán en un duelo con realidades completamente distintas dentro del Grupo L.
Mientras los ingleses todavía pelean por quedarse con el liderato del sector, Panamá saldrá a la cancha buscando cerrar su participación con una actución digna, luego de quedar matemáticamente eliminada tras sus primeros dos encuentros.
Te puede interesar: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Colombia vs Portugal, juego entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo
El conjunto canalero ha competido mejor de lo que reflejan los resultados. Las derrotas por la mínima frente a Ghana y Croacia dejaron sensaciones mixtas: un equipo ordenado, intenso y combativo, pero con serios problemas para capitalizar sus oportunidades de gol. Ahora, ante una potencia mundial, intentará despedirse dando la sorpresa.
Panamá vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo L del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Panamá vs Inglaterra?
El encuentro entre Panamá e Inglaterra se disputará este sábado 27 de junio y corresponde a la Jornada 3 del Grupo L.
Fecha: sábado 27 de junio
Horario: 3:00 PM (tiempo del centro de México)
Sede: Estadio Nueva York, Nueva Jersey
El partido lo podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network.
Te puede interesar: El premio inesperado que reciben las selecciones al ser eliminadas en primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Inglaterra quiere despejar dudas antes de los dieciseisavos
Aunque Inglaterra suma cuatro puntos y comparte la cima del grupo, el equipo de Thomas Tuchel todavía no termina de convencer. Tras el vibrante 4-2 sobre Croacia en su debut, los Three Lions decepcionaron con un empate sin goles frente a Ghana.
Eso ha puesto presión sobre figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, quienes están llamados a elevar el nivel colectivo antes del inicio de la fase de eliminación directa.
Panamá, por su parte, apostará por un planteamiento defensivo y buscará resistir el poder ofensivo inglés el mayor tiempo posible. En el papel, Inglaterra luce ampliamente favorita, pero en este Mundial ya quedó demostrado que confiarse puede salir caro.