HORARIO EXACTO para ver el Panamá vs Inglaterra, partido del Grupo L del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final y este sábado 27 de junio, Panamá e Inglaterra se enfrentarán en un duelo con realidades completamente distintas dentro del Grupo L.

Mientras los ingleses todavía pelean por quedarse con el liderato del sector, Panamá saldrá a la cancha buscando cerrar su participación con una actución digna, luego de quedar matemáticamente eliminada tras sus primeros dos encuentros.

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El conjunto canalero ha competido mejor de lo que reflejan los resultados. Las derrotas por la mínima frente a Ghana y Croacia dejaron sensaciones mixtas: un equipo ordenado, intenso y combativo, pero con serios problemas para capitalizar sus oportunidades de gol. Ahora, ante una potencia mundial, intentará despedirse dando la sorpresa.

Panamá vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo L del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Panamá vs Inglaterra?

El encuentro entre Panamá e Inglaterra se disputará este sábado 27 de junio y corresponde a la Jornada 3 del Grupo L.

Fecha: sábado 27 de junio

Horario: 3:00 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Nueva York, Nueva Jersey

El partido lo podrás ver TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network.

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Inglaterra quiere despejar dudas antes de los dieciseisavos

Aunque Inglaterra suma cuatro puntos y comparte la cima del grupo, el equipo de Thomas Tuchel todavía no termina de convencer. Tras el vibrante 4-2 sobre Croacia en su debut, los Three Lions decepcionaron con un empate sin goles frente a Ghana.

Eso ha puesto presión sobre figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, quienes están llamados a elevar el nivel colectivo antes del inicio de la fase de eliminación directa.

Panamá, por su parte, apostará por un planteamiento defensivo y buscará resistir el poder ofensivo inglés el mayor tiempo posible. En el papel, Inglaterra luce ampliamente favorita, pero en este Mundial ya quedó demostrado que confiarse puede salir caro.