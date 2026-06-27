El premio inesperado que reciben las selecciones al ser eliminadas en primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin lugar a dudas, ha repartido grandes emociones tanto para los participantes como para los aficionados en diferentes territorios del planeta. Considerando esta situación, hay algunos combinados nacionales que tendrán que despedirse debido a no haber cumplido con el objetivo de realizar un buen performance y, a pesar de ello, recibirán un reconocimiento después de su participación en el certamen.

Y es que la FIFA previo al inicio del torneo en el cual se aumentó el número de selecciones a 48, dio a conocer que repartirá una cifra cercana a los 727 millones de dólares. De toda esa cantidad de dinero. 655 millones de dólares corresponden solamente a los premios.

¿Cuál es el premio inesperado?

Contemplando el punto anterior, los 16 seleccionados que no puedan superar la Fase de Grupos van a estar recibiendo 9 millones de dólares más 1.5 millones de dólares que corresponden a gastos preparatorios.

A falta de un día para que finalicen los enfrentamientos de la primera instancia se puede señalar que un total de 13 selecciones se han despedido de manera anticipada: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Nueva Zelanda, Uruguay, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.

Es importante mencionar que también están en una posición complicada los combinados nacionales de Congo, Argelia, Austria, Croacia e Irán, planteles que tendrán que realizar un gran cierre en la jornada sabatina.

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¿Cuál es el monto de dinero que alcanzarán los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La FIFA en el importante anuncio confirmó que el ganador de la actual edición del certamen orbital estará obteniendo 50 millones de dólares y el privilegio de tener dentro de sus vitrinas el trofeo más anhelado del planeta.

El subcampeón, entre tanto, también recibirá una jugosa cifra de dinero que alcanza los 33 millones de dólares, un reconocimiento al haber llegado a disputar el partido por el campeonato.

