Paraguay vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 4 de julio, segundo juego de octavos de final del Mundial 2026; marcador online

Francia y Paraguay se miden hoy a las 3:00 p. m. (tiempo del centro) en el Estadio Filadelfia, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Te puede intersar: Paraguay vs Francia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY sábado 4 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Los franceses llegan con la etiqueta de favoritos absolutos tras avanzar invictos como líderes del Grupo I y despachar a Suecia con un contundente 3-0 en la ronda anterior. Su ofensiva atraviesa un momento intratable, Kylian Mbappé lidera el ataque con seis goles, respaldado por las cuatro anotaciones de Ousmane Dembélé y las cinco asistencias de Michael Olise.

Del otro lado, la escuadra guaraní aterriza como la gran revelación del torneo gracias a un estilo basado en la solidez defensiva y el contragolpe. Luego de clasificar como segundos del Grupo D, los sudamericanos dieron el golpe de autoridad en los dieciseisavos de final al echar a Alemania, tras igualar a un tanto en el tiempo regular con una anotación de Julio Enciso, Paraguay selló su boleto en una dramática tanda de penales donde el guardameta Orlando Gill se consagró como el héroe del encuentro.

Te puede intersar: ¿Juega México HOY? Lo que dice el calendario del Mundial 2026 sobre el partido de la Selección Mexicana este sábado 4 de julio