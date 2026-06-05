VESTIDOR ROTO EN FRANCIA: La imagen que lo confirma a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

No se descubre nada cuando se dice que la selección de Francia es una de las candidatas a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Les Bleus tienen probablemente la mejor plantilla entre las 48 participantes de la fiesta máxima del futbol en el planeta. En ese marco prácticamente todo es positivo para el seleccionado europeo a excepción de la convivencia dentro del vestidor.

Se habla de que hay problemas internos muy grandes en las últimas horas. Resulta que el equipo comandado por Didier Deschamps “no está consiguiendo la armonía que se necesita dentro de la escuadra para lograr un buen funcionamiento. Se vio con el resultado entre Francia y Costa de Marfil. Pero más aún con la imagen que trascendió de Kylian Mbappé y N’Golo Kanté.

¿Qué pasó entre Kylian Mbappé y N’Golo Kanté en Francia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Durante la previa del amistoso ante Costa de Marfil —victoria africana por 2-1— se pudo apreciar que el mediocentro recorrió la fila donde se encontraban los titulares de Francia mientras saludaba a sus compañeros en el túnel. Esto ocurrió antes de salir al campo de juego y lo que más llamó la atención es que Kanté y Mbappé evitaron darse el tradicional apretón de manos.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que hace todavía más grave esto es que ambos futbolistas ni siquiera se miraron mientras ocurría esa acción. El mediocampista defensivo evitó saludar al punta del Real Madrid y muchos aseguran que tiene que ver con algo ocurrido en un reciente amistoso.

"Cinta de capitán"



Porque los usuarios teorizan que este sería uno de los motivos del enfrentamiento entre MBAPPÉ y KANTÉ: el "DICTADOR" le pidió a Cherki que LE QUITE LA CINTA DE CAPITÁN a KANTEpic.twitter.com/KRNV5nMDEE https://t.co/M9DgRNJMrZ — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 5, 2026

El supuesto origen de la pelea en Francia que habría roto el vestidor

En el amistoso de Francia frente a Colombia, Mbappé fue captado exigiendo a Kanté que le diera el gafete de capitán tras ingresar desde el banquillo de relevos. Prácticamente se vio a uno de de los otros compañeros casi arrancándoselo del brazo a quien había comenzado como capitán.

⚠️🇫🇷 En Francia hay POLÉMICA por este “NO SALUDO” entre Mbappé y Kanté ayer. pic.twitter.com/kMSaEznxqI — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2026

Los partidos de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio 2026: Francia vs Senegal - Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

- Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey Lunes, 22 de junio 2026: Francia vs Irak - Grupo I - Estadio Filadelfia

- Grupo I - Estadio Filadelfia Viernes, 26 de junio 2026: Noruega vs Francia - Grupo I - Estadio Boston.