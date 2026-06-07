La INCREÍBLE PROMESA de Lamine Yamal si España gana la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lamine Yamal es una estrella del futbol pese a su corta edad y España confía en su talento para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por eso, el futbolista del FC Barcelona hizo una increíble promesa en caso de que su selección alce la Copa el próximo 19 de julio. Primero, el joven de 18 años bromeó con que se dejaría la barba y el bigote durante tres semanas, pero después prometió realizar un sorteo de 100 auriculares de una marca de lujo.

“Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba, bigote, durante… tres semanas”. Prometo que, si ganó el Mundial, sorteo 100 Beats”, dijo Yamal durante un video de su canal de YouTube.

España es parte del Grupo H y competirá contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El equipo dirigido por Luis de la Fuente es uno de los favoritos para acabar como campeón y al parecer lo logrará según la predicción de una de las simulaciones del videojuego más famoso de futbol.

Yamal se encuentra en recuperación de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no podrá jugar el último amistoso contra Perú. La lesión lo aqueja desde el 22 de abril y múltiples reportes señalan que sus minutos estarían limitados para la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De acuerdo con las indicaciones del club culé, el de ascendencia marroquí podría jugar 15 minutos contra Cabo Verde, 60 contra Arabia Saudita y podría ser titular contra Uruguay.

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La temporada pasada fue una de mucha actividad para el niño maravilla del Barcelona. Pese a sufrir lesiones de ingle y el desgarro muscular, Lamine Yamal jugó 45 partidos entre Liga Española, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League. Durante ese lapso anotó 24 goles y generó 18 asistencias. Su desempeño fue tal que su valor ascendió a los 200 millones de euros.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar de manera gratuita por Azteca Deportes. Dos de los 32 partidos emitidos EN VIVO y GRATIS por TV Azteca son de España. Primero será el duelo del 21 de junio contra Arabia Saudita. Después, será el juego contra Uruguay, del 26 del mismo mes. Si se cumple la predicción de Lamine Yamal, podríamos ver más partidos de “La Roja” de manera gratuita porque también tendremos las semifinales y la final.