Roland Garros se juega bajo fuego tras ola de calor

Roland Garros vive jornadas sofocantes. La histórica ola de calor que golpea a París obligó a los organizadores del torneo a activar un protocolo especial para proteger a jugadores y aficionados, luego de que las temperaturas alcanzaran niveles extremadamente altos para esta época del año.

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La capital francesa se encuentra bajo alerta amarilla debido a temperaturas hasta 13 grados por encima de lo habitual, situación que ha provocado preocupación dentro del segundo Grand Slam de la temporada. Con máximas cercanas a los 34 grados Celsius, el calor ya comenzó a pasar factura dentro de las canchas parisinas, especialmente en las pistas pequeñas que no cuentan con techo y donde las condiciones se vuelven todavía más pesadas para los tenistas y espectadores.

La Federación Francesa de Tenis confirmó que desde este lunes se implementó un monitoreo permanente del índice WBGT, sistema especializado que evalúa factores como temperatura, humedad, radiación solar y viento para determinar el nivel de riesgo físico durante los encuentros.

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El calor ya provocó el primer golpe fuerte

Las consecuencias del intenso clima no tardaron en aparecer. El canadiense Gabriel Diallo, número 49 del ranking mundial, tuvo que retirarse en la primera ronda después de sufrir un golpe de calor durante su partido frente al australiano James Duckworth.

La situación encendió todavía más las alarmas entre organizadores y jugadores, especialmente porque las previsiones meteorológicas apuntan a que las altas temperaturas continuarán por varios días más.

Según explicó la Federación Francesa de Tenis, si el índice WBGT alcanza los 30.1 grados Celsius, los jugadores podrán solicitar un descanso extraordinario de 10 minutos. En el cuadro femenil, la pausa se aplicaría entre el segundo y tercer set, mientras que en la rama varonil sería entre el tercero y cuarto parcial. Sin embargo, el panorama podría volverse todavía más delicado.

Roland Garros podría suspender partidos

El reglamento del torneo establece que si el índice WBGT alcanza los 32.2 grados Celsius, equivalente aproximadamente a una temperatura ambiente de 37.7 grados, los partidos podrían suspenderse.

La decisión final quedará en manos del juez árbitro del torneo, quien evaluará las condiciones climáticas en tiempo real para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

De acuerdo con Météo France, esta inesperada ola de calor se debe al aire cálido proveniente del norte de África, atrapado sobre territorio francés por un anticiclón ubicado al norte del país. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas seguirán siendo extremadamente altas al menos hasta el martes, con varias regiones francesas superando los 30 grados.

Mientras tanto, Roland Garros enfrenta un desafío completamente distinto al habitual: sobrevivir a uno de los arranques más calurosos que se recuerden en el torneo parisino.

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