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Ver gratis a Cristiano Ronaldo en Al Fateh vs Al Nassr EN VIVO| Liga Profesional Saudí

La Liga Saudí está en Azteca Deportes Digital y Azteca Deportes Network, no te pierdas el partido de Cristiano Ronaldo en el Al Fateh vs Al Nassr completamente gratis y EN VIVO

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

La nueva liga de las Estrellas está EN VIVO por Azteca Deportes Digital y Azteca Deportes Network. No te pierdas completamente gratis a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) el partido de Cristiano Ronaldo, cuando su equipo el Al-Nassr visite al Al-Fateh, narrado por los mejores del mundo mundial.

VER GRATIS Al-Fateh vs Al-Nassr EN VIVO

¿Cómo llega el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr a la Jornada 3 de la Liga Saudí?

El inicio del torneo para la escuadra de CR7 no ha sido la que esperaban, pues tienen un par de derrotas al hilo, en las primeras dos fechas disputadas en la Liga Profesional Saudí. Aunque cabe mencionar que hace apenas un par de semanas se coronaron en el Campeonato de Clubes Árabes con doblete del portugués y este martes 22 de agosto consiguieron clasificarse a la Liga de Campeones de la AFC, en una increíble remontada ante el Shabab Al-Ahli.

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