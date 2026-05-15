Partido de Semifinal Clausura 2026 Pumas vs Pachuca, ya tiene árbitro central para el encuentro en Ciudad Universitaria

Se reveló el cuerpo arbitral que trabajará este domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para el partido de vuelta entre Pumas y Pachuca, siendo encabezado por Daniel Quintero Huitrón.

Te podría interesar: Esta es la convocatoria de Bélgica para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

En la otra llave que es Chivas vs Cruz Azul será César Ramos quien tome el mando de a justicia. En el campo de juego de los universatarios Quintero Huitrón mostrará su capacidad para que el juego que será muy intenso no tenga polémica enfilándose hacia la gran Final.

Quintero Huitrón, se vuelve a encontrar con Pumas y Pachuca

En este torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el árbitro Daniel Quintero Huitrón le tocó ser el árbitro central en dos ocasiones para cada equipo Pumas y Pachuca.

Con Pumas, pito en la jornada 3 en el empate en casa ante el León. En la jornada 1-1 en el Pumas vs Cruz Azul también estuvo en la cancha en el resultado de 2-2.

En cuanto a Pachuca, se encontró con este equipo en la Jornada 5 del torneo en la victoria de Tuzos sobre Juárez por 2-0.

Los Tuzos también vieron a Huitrón en la Jornada 15 cuando vencieron de visita a Rayados por 1-3.

Te podría interesar: Estos son los 26 llamados por Costa de Marfil para el Mundial del 2026

El cuerpo arbitral del partido Pumas vs Pachuca

Domingo 17 de mayo de 2026.

Pumas vs Pachuca. Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

Players of Pumas during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

TV Azteca transmitirá el partido de Semifinal juego de vuelta Pumas vs Pachuca

El partido de vuelta de las Semifinales entre Pumas y Pachuca, lo podrás ver EN VIVO desde las 7:00 PM, con los comentarios y narración del mejor equipo el de FUT AZTECA, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.