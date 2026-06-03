OFICIAL: André Jardine, entrenador brasileño, deja de ser Director Técnico del Club América

En un BOMBAZO en la Liga MX, se ha confirmado la salida de las Águilas del América del entrenador André Jardine, que termina su ciclo con el equipo en el que logró un tricampeonato de Liga MX y entró de lleno a los libros de historia del conjunto capitalino.

La afición lo reconoció y generó un apego con André Jardine que ahora dice adiós, pasando de una temporada de muchos altibajos en el que se especuló de su salida que ahora es oficial. Además de su partida ahora comienza a hablarse de quién tomará el banquillo del Ame, que queda con espacio muy grande que ocupar y tiene que estar a la altura del reto.

Jardine tenía un contrato firmado hasta el siguiente año, pero de acuerdo a la especulación existía el sentimiento en las altas esferas de las Águilas, de hacer un cambio importante y eso salpica al puesto de entrenador de André Jardine, por lo que el ciclo culminó. El equipo confirmó que en una serie de reuniones recientes no se llegó a acuerdos por lo que en acuerdo mutuo decidieron tomar caminos diferentes.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

¿Qué logró André Jardine y cómo fue su gestión como DT en el América?

Con 46 años de edad, Jardine dejará una huella en el Ame, luego de su arribo el 16 de junio del 2023, cuando comenzó una época exitosa, pues ese mismo torneo en el Apertura 2023 se logró coronar en Liga MX.

En el Clausura 2024 de la Liga MX, América repitió siendo campeón sumándose a la lista de bicampeones como León, Pumas y Atlas.

Pero por si no fuera suficiente, el América de la mano del brasileño ganó el título del Apertura 2025 para ser tres veces campeón de forma consecutiva.

Fue una vez campeón de campeones y campeón de la supercopa de México, legado que será muy difícil de emular, pero que de cualquier modo no fue suficiente para seguir en el cargo.

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¿Cuál podría ser el destino de André Jardine?

No le faltarán ofertas a Jardine, pero es una realidad que el timonel hace meses recibió ofertas de su país, entre esas del Botafogo para tomar el cargo de estratega, que intentó sacarlo de su contrato sin éxito, pese a que se comentaba que recibiría un mejor contrato.

Planeación del América para el Apertura 2026, pendiente

El Ame ya estaba trabajando en una planeación para el siguiente torneo, claramente bajo la lupa de Jardine, pero ahora lo que se podría haber avanzado queda trunco, pues el nuevo entrenador, con tiempo por delante podría mostrar una idea y con base a ello ir por jugadores o transferir a algunos.

Este es el comunicado OFICIAL de la salida de Jardine del América

"El estratega brasileño obtuvo seis campeonatos con las Águilas, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

En tan sólo tres años, André Jardine marcó una etapa inolvidable para el americanismo al sumar los títulos de: Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2024, Supercopa MX 2024 y el Campeones Cup 2024.

Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos"