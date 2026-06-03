Aguirre lo tenía planeado: esta es su estrategia de juego y por eso eligió a esos 26 para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la convocatoria oficial de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, todos los caminos apuntan a que Javier Aguirre tiene una estrategia de juego espectacular para poder ganar los partidos. Resulta que la plantilla mexicana es una de las mejores que hay en un apartado particular, que deja en claro una táctica que tendría el “Vasco”.

Mientras que los dorsales de México ya están confirmados para la justa internacional, también se dio a conocer un dato curioso: México es una de las selecciones con más altura entre todas las plantillas del Mundial 2026. Pues tiene a varios jugadores que se acercan a los 2 metros de alto. De esa manera, la pelota parada y las jugadas de tácticas fijas serán fundamentales.

El juego aéreo pedirá convertir en una de las principales armas de la Selección Mexicana. Por eso, Javier Aguirre llevará a varios de los jugadores más altos del país a la fiesta máxima del futbol. En la plantilla hay siete jugadores que superan el 1.82 m de altura y cuatro que miden más de 190 cm, una auténtica locura que puede ayudar muchísimo al seleccionado azteca.

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Los jugadores más altos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

César Montes - 1.95 m

Memote Martínez -1.91 m

Tala Rangel -1.90 m

Edson Álvarez -1.9m

Raúl Jiménez - 1.87 m

Johan Vásquez -1.85 m

Luis Romo - 1.82 m

Con estos futbolistas, serán claves los centros, los tiros de esquina y el balón parado en general. El combinado tricolor tiene una ventaja clara y buscará aprovecharla en el Mundial. Por supuesto, deberá confiar en la eficacia de los lanzadores y en la capacidad de remate de cabeza de sus cracks.

|Instagram:cjasib

¿Quién será el jugador más alto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El portero de Austria Florian Wiegele, con una estatura de 2.05 metros, es el jugador más alto en ser convocado para una Copa Mundial de la FIFA 2026. Hasta este año, el récord lo tenía el arquero neerlandés Andries Noppert (2.03 m), que estuvo en Qatar 2022. Por el lado de México, el futbolista más alto será César Montes (1.95 m), defensa central.

