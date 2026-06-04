El país que vuelve a una Copa Mundial de la FIFA™ y está entre los máximos candidatos

El nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ permitió que selecciones que habitualmente quedaban fuera de la competición, puedan tener una oportunidad de jugar el torneo más importante del futbol. A pesar de la inclusión de 48 equipos, Noruega no necesitó de este cambio en la estructura del torneo para clasificar a su primera justa mundialista luego de 28 años de espera.

Los escandinavos clasificaron de forma directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al haber culminado líderes del Grupo I de las Eliminatorias UEFA. Noruega desplazó a Italia al segundo lugar de su zona y eliminó a Israel, Estonia y Moldavia, finalizando una campaña perfecta con 8 partidos jugados, 8 victorias y 24 puntos. Ahora, los europeos llegan con posibilidades concretas de ser campeones del mundo.

Selección de Noruega|Crédito: @nff_landslag / X

¿Noruega tiene chances de ser campeón del mundo?

De acuerdo a los datos arrojados por el prestigioso sitio de apuestas Polymarket, Noruega se encuentra entre los posibles candidatos al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sus probabilidades son bajas, ya que cuentan con 3% de chances de levantar el título en Estados Unidos durante el mes de julio. Sin embargo, el conjunto europeo comparte lista con potencias de talla mundial.

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Francia es el principal candidato al tener un 17% de probabilidades de campeonar. Le siguen España con un 16% e Inglaterra con 11% para completar el podio de contendientes al título. Por su parte, Noruega aparece en la novena posición del ranking, superando a una selección consolidada en Europa como lo es Bélgica, quienes tienen apenas 2% de chances de ser campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Noruega es uno de los candidatos, según Polymarket|Especial

¿Por qué Noruega es candidata al título?

Si bien es cierto que su última participación mundialista fue en Francia 1998, los noruegos llegarán a su cuarta Copa Mundial de la FIFA™ como una de las selecciones más atractivas para seguir. Además de haber clasificado al certamen gracias a una eliminatoria perfecta ganando cada uno de sus partidos, el equipo cuenta con estrellas de talla mundial que podrían marcar la diferencia ante las mejores selecciones del torneo.

Su principal figura es Erling Haaland, delantero del Manchester City que disputará su primera Copa Mundial de la FIFA™. Fue clave en las eliminatorias europeas: marcó 16 goles en ocho partidos, una cifra que lo dejó muy por encima de otros goleadores de la clasificación UEFA. A esto se suma una generación con nombres de peso como Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Jørgen Strand Larsen, todos dentro de una selección que ya no llega solo como invitada, sino como un equipo capaz de incomodar a rivales grandes.

Cabe recordar que Noruega quedó ubicada en el Grupo I, junto a Francia, Senegal e Irak. El calendario oficial marca que debutará contra Irak el martes 16 de junio, en el Estadio Boston; después enfrentará a Senegal el lunes 22 de junio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey; y cerrará la fase de grupos contra Francia el viernes 26 de junio, nuevamente en el Estadio Boston. ¿Podrán los escandinavos dar el golpe?