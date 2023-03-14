Partidos hoy Champions League | Octavos de Final vuelta 14 marzo 2023

Última jornada de los Octavos de Final de la Champions League en Europa; se definen los últimos 4 boletos para la siguiente fase. Esperan Chelsea, Benfica, Milan y Bayern Munich como los equipos ya calificados a los cuartos de Final cuyo sorteo será el próximo 17 de marzo en Nyon, Suiza; donde conoceremos los cruces de la siguiente ronda de eliminación.

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Partidos Champions League martes 14 de marzo

Manchester City vs Leipzig | 1-1 resultado global Champions League

El Manchester City ha ganado cada uno de sus últimos nueve partidos de la Champions League contra clubes alemanes jugando en el Etihad Stadium. Por su parte, RB Leipzig está invicto en cinco partidos de UCL (4V 1E), su segunda racha invicta más larga en la competición desde que ligó siete encuentros en 2019-20 cuando llegaron a semifinales.

Porto vs Inter | 0-1 resultado global Champions League

Porto ha perdido tres de sus cinco partidos contra el Inter en la Champions League, aunque las tres derrotas fueron fuera de casa; en el Estadio do Dragão ha sumado una victoria y un empate ante el Inter.

Los neroazzurri han recuperado la mejor versión de Romelu Lukaku, quien marcó el tanto de la victoria en la ida. Inter ha ganado sólo uno de sus ocho partidos a domicilio ante equipos portugueses en las principales competiciones europeas (3E 4D), perdiendo en cada una de sus últimas dos visitas.

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Mehdi Taremi ha tenido participación con siete goles en seis partidos de la Champions League en esta temporada ( el delantero tiene 5 goles y 2 asistencias); esta es la mayor participación de goles de cualquier elemento que juegue para un club fuera de las cinco grandes ligas de Europa. Por lo que Porto apelará al rendimiento de su delantero para lograr un resultado importante ante Inter.

