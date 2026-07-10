Partidos de Cuartos de Final que TV Azteca transmitirá GRATIS este fin de semana del Mundial 2026

Las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúa este fin de semana con uno de los partidos más esperados del certamen cuando se enfrenten en la cancha del Estadio de Miami las Selecciones de Noruega e Inglaterra y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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TV Azteca transmitirá el Noruega vs Inglaterra

Luego de haber dejado de fuera a la Selección Mexicana del Mundial 2026, Inglaterra continúa su camino en la justa mundialista, pero tendrá que enfrentarse a su similar de Noruega en uno de los duelos más esperados de los Cuartos de Final.

Harry Kane y el Equipo de la Rosa buscan acceder nuevamente a una Semifinal, pero tendrán que superar a Erling Haaland que continúa con un gran momento futbolístico peleando palmo a palmo por el título de goleo con Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Ingleses y noruegos se enfrentarán este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita por las plataformas de Azteca Deportes. La transmisión del encuentro comenzará a partir de las 14:40 horas

Último paso que necesitan ambas selecciones para llegar a la antesala de la Final y asegurar un partido extra sin importar si logran avanzar al partido por el título.

Inglaterra vs Noruega

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 15:00 horas

Cuartos de Final

Transmisión: TV Azteca y plataformas digitales de Azteca Deportes

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